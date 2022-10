"The Boys": Das sind zwei der neuen Superhelden für Staffel vier

Amazon Prime Video stellt in ersten Bildern zwei der neuen Charaktere für die kommende Staffel von "The Boys" vor. Valorie Curry spielt Firecracker, Susan Heyward verkörpert Sage.

Valorie Curry (l.) und Susan Heyward werden in der neuen "The Boys"-Staffel zu sehen sein.

Wie sehen Valorie Curry (36) und Susan Heyward (39), die in der vierten Staffel von "The Boys" zum Cast hinzustoßen, im Superhelden-Kostüm aus? Diese Frage beantwortet Amazon Prime Video nun. Unter anderem sind die beiden erstmals auf zwei Fotos in ihren Rollen abgebildet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Curry spielt die Figur Firecracker, die der Beschreibung zufolge eine "kurze Lunte" besitzt. Die Schauspielerin ist unter anderem bekannt aus Serien wie "The Following" und "Veronica Mars". Heyward schlüpft unterdessen in die Rolle von Sage, die schon "tausend Schritte" voraus sei. Sie war bisher unter anderem in "Orange Is the New Black" und "Powers" zu sehen. Mehr wird über die Charaktere noch nicht verraten.

Wann kommt Staffel vier?

Bisher ist nicht bekannt, wann genau die vierte Staffel erscheinen wird. Generell wird angenommen, dass die neuen Folgen wohl 2023 zu sehen sein werden. Die Staffel befinde sich zumindest aktuell in Produktion in Toronto.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Curry und Heyward wird zudem der "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (56) in der neuen Staffel mitspielen, wie im August bestätigt wurde. Es ist nicht bekannt, welche Rolle der Schauspieler übernehmen soll. Daneben wird es ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Charakteren geben. Was wäre "The Boys" schon ohne Hughie (Jack Quaid, 30), Starlight (Erin Moriarty, 28), Butcher (Karl Urban, 50) oder Homelander (Antony Starr, 46)?