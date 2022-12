"That '90s Show": Neuer Trailer mit Ashton Kutcher und Mila Kunis

"Die wilden Neunziger!" feiert am 19. Januar Premiere bei Netflix. Im neuen Trailer zum Spin-off von "Die wilden Siebziger" sind auch Ashton Kutcher und Mila Kunis zu sehen.

Der Netflix-Ableger der Kult-Sitcom "Die wilden Siebziger" steht in den Startlöchern: Die erste Staffel von "Die wilden Neunziger!" (im Original: "That '90s Show") feiert am 19. Januar 2023 Premiere. zeigt Originalstars wie Ashton Kutcher (44) und Mila Kunis (39), die zur Serie als Special Guests zurückkehren, als auch die neue Generation in Point Place.

Das Spin-off spielt im Jahr 1995, also gut 15 Jahre nach der Handlungszeit von "Die wilden Siebziger". Im Mittelpunkt steht Leia Forman (Callie Haverda, 15), die Tochter von Eric (Topher Grace, 44) und Donna (Laura Prepon, 42). Sie besucht in den Ferien ihre Großeltern in Point Place.

Wie Ashton Kutcher und Mila Kunis kehren Topher Grace und Laura Prepon in Gastrollen zurück. Auch Kurtwood Smith (79) und Debra Jo Rupp (71) geben sich als Erics Eltern die Ehre. Der Trailer enthüllt auch die Identität des Sohnes von Michael Kelso (Kutcher) und Jackie Burkhart (Kunis): Jay Kelso, der von Mace Coronel (18) gespielt wird. Leia lernt während der Zeit bei ihren Großeltern Gwen (Ashley Aufderheide) und deren Freunde kennen und wandelt auf den Spuren ihrer Eltern - der Keller des Hauses macht Platz für eine neue Generation.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Bizarre Rückkehr ans "Die wilden Siebziger"-Set

"Es war wirklich nostalgisch, wieder am Set zu sein" . "Es sind dieselben Leute, die auch 'Die wilden Siebziger' gemacht haben, also war es ziemlich bizarr." Kutcher und Gattin Mila Kunis mussten nur kurz überlegen, bevor sie "That '90s Show" zusagten. "Wir dachten: 'Wir sind nur wegen dieser Serie in der Position, in der wir jetzt sind. Also lasst uns einfach zurückgehen und das machen'", sagte Kutcher. "Wir sind einfach zurückgekehrt und hatten eine Woche lang Spaß".

"Die wilden Siebziger" lief von 1998 bis 2006. Ashton Kutcher und Mila Kunis lernten sich am Set kennen. Sie heirateten aber erst 2015.