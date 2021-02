"Terminator" wird zur Anime-Serie auf Netflix

Durch die Rolle des "Terminator" wurde Arnold Schwarzenegger einst berühmt. Nun soll der Roboter aus der Zukunft zurückkehren - in Form einer Anime-Serie.

Der "Terminator" kehrt zurück! Dieses Mal allerdings nicht verkörpert von Arnold Schwarzenegger (73, ), sondern in Form einer Anime-Serie für den Streaming-Anbieter Netflix. Das berichtet die

Der Killerroboter aus der Zukunft wird von Netflix und Skydance, der Produktionsfirma, die die Rechte an dem Franchise besitzt, wieder zum Leben erweckt. Das Projekt werde von Mattson Tomlin (30) umgesetzt. Er wirkte bereits als einer der Drehbuchautoren an dem Film "The Batman" mit Robert Pattinson (34) mit. Weitere Details über die geplante Serie sind derzeit noch nicht bekannt.

Tomlin verriet bisher nur über das Projekt: "Jeder, der meine Arbeiten kennt, weiß, dass ich daran glaube, weit auszuholen und nach dem Herzen zu handeln. Ich fühle mich geehrt, dass mir Netflix und Skydance die Chance schenken, Terminator auf eine Art anzugehen, die Konventionen bricht, Erwartungen untergräbt und Mut zeigt."

Der erste "Terminator"-Film mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle und unter der Regie von James Cameron (66) erschien 1984. Der Film verhalf Schwarzenegger wie Cameron zu großer Bekanntheit. Die erste Fortsetzung "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" 1991 wurde dann zum wahren Kassenschlager. Vier weitere Kinofilme, eine Fernsehserie und eine animierte Web-Serie folgten. Der vorerst letzte Kinofilm, , erschien 2019.