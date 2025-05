"Temptation Island VIP": Aleks Petrović stellt sich erneut Treuetest

Attraktive Singles bringen erneut Promis ins Wanken: In der neuen Staffel von "Temptation Island VIP" testet RTL wieder die Treue von vier Promi-Paaren. Für einen Kandidaten ist es sogar ein Wiedersehen mit der Insel der Versuchung: Aleks Petrović wagt den Treuetest zum zweiten Mal.

Die sechste Staffel von "Temptation Island VIP" steht in den Startlöchern. Seit 2019 stellen sich Paare in der RTL-Show der ultimativen Treueprobe - und seit 2020 wagen sich auch Promis regelmäßig auf die Insel der Versuchung. Nun hat der Kölner Sender verraten, welche vier VIP-Paare diesmal ihre Beziehung auf die Probe stellen - darunter auch ein bekanntes Gesicht, das bereits einmal mit seiner Treue scheiterte.

Der "maskuline Mann" kehrt auf die Insel der Versuchung zurück

Für Reality-TV-Fans ist er längst kein Unbekannter mehr: Nach Teilnahmen bei "Love Island" und "Are You The One?" stellte sich der "maskuline Mann" Aleksandar Petrović (34) 2022 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (33) dem Treuetest bei "Temptation Island VIP" - und verliebte sich vor laufender Kamera in Verführerin Vanessa Nwattu (25). Die Beziehung mit Dimitriou war daraufhin Geschichte. Trotz einiger Höhen und Tiefen sind Petrović und Nwattu bis heute ein Paar - und leben mittlerweile gemeinsam in Dubai. Im November 2024 folgte sogar die Verlobung. Nun soll es erneut auf die Insel der Versuchung gehen. "'Temptation Island VIP' ist die letzte Prüfung für ihre Beziehung, um herauszufinden, ob diese stabil genug für eine Hochzeit und die Familienplanung ist", heißt in der Erklärung des Senders.

"Natürlich war das Angebot verlockend. Aber unabhängig davon gab es auch ein paar Differenzen. Da möchte man halt gerne gucken, wie sich derjenige ohne den anderen verhält", erklärt Petrović außerdem vorab. Seine Partnerin betont zwar, dass sie Petrović vertraue, räumt aber dennoch ein: "Ich glaube schon, dass das nicht ohne ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das sehr hart ist, weil viel mit Psyche gespielt wird."

Auch diese VIP-Paare stellen sich der Herausforderung

Neben Aleksandar Petrović und Vanessa Nwattu stellen sich drei weitere Paare der ultimativen Treueprobe bei "Temptation Island VIP". Mit dabei: die Reality-TV-Bekanntheiten Chiara (28) und Wladi (28). Das Paar hat bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich: Der 28-Jährige betrog seine Partnerin zu Beginn ihrer Beziehung, woraufhin sie sich trennten. Bei "Ex on the Beach" fanden die beiden schließlich wieder zueinander. Auch Melissa Heitmann (28) und Marvin Klute (28) wagen das Experiment. Für die 28-Jährige ist es ein Wiedersehen mit der Insel der Versuchung - 2023 war sie bereits als Verführerin in der Normalo-Staffel im Einsatz. Ebenfalls unter den Kandidaten: Brenda (22) und Laurenz (23), die sich bei "Too Hot to Handle: Germany" kennenlernten.

RTL-Show nach vier Jahren mit neuer Moderatorin

Die Herausforderung bei "Temptation Island VIP": In zwei Villen leben die acht vergebenen Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit mehreren Verführerinnen und Verführern - die nichts unversucht lassen, um die Treue der Paare auf die Probe zu stellen.

Moderiert wird die diesjährige Staffel erstmals von Janin Ullmann (43). , dass die Moderatorin die Nachfolge von Lola Weippert (29) antritt, die seit 2021 sowohl "Temptation Island" als auch "Temptation Island VIP" präsentierte. Für sie sei es "wirklich ein Traum, der für mich in Erfüllung geht", schwärmte Ullmann im Gespräch mit dem Sender. Wann genau die sechste Staffel ausgestrahlt wird, hat RTL bislang noch nicht verraten.