Teaser zum "Stranger Things"- Staffelfinale: "Es ist vorbei, Elf!"

Streaming-Fans fiebern den beiden finalen Folgen der vierten "Stranger Things"-Staffel entgegen. Ein Teaser-Trailer zeigt: Es wird offenbar dramatisch.

Mit einem Rekord ist die neue Staffel von "Stranger Things" gestartet - und mit dramatischen Szenen wird sie offenbar enden. zu den noch ausstehenden Folgen veröffentlicht, die bald erscheinen sollen.

Vorsicht, Spoiler! "Es ist vorbei, Elf", droht Bösewicht Vecna in dem kurzen Clip der jungen Elfie (Millie Bobby Brown, 18), auch als Eleven bekannt. "Du hast mich befreit. Du kannst es nicht mehr aufhalten." In dem Video sind aber unter anderem auch viele ihrer Freunde zu sehen, die sich gegen das Böse zur Wehr setzen. So tauchen etwa die ängstlich dreinblickenden Nancy (Natalia Dyer, 27), Steve (Joe Keery, 30) und Robin (Maya Hawke, 23) auf oder auch Hopper (David Harbour, 47), der offenbar mit einer Schusswaffe einen Gang entlang rennt.

Der nächste Rekord ist unausweichlich

Am 27. Mai hatte der Streamingdienst die ersten sieben Folgen der vierten Staffel veröffentlicht. Die beiden finalen Episoden werden dann am 1. Juli erscheinen und laut Angaben von Netflix eine Länge von rund vier Stunden besitzen. An der Serie führt derzeit zumindest auf der Plattform kein Weg vorbei. Zwischen dem 30. Mai und 5. Juni belegten die Staffeln eins bis vier auch die ersten vier Plätze unter den meistgestreamten englischsprachigen Serien.

Es ist zudem klar, dass "Stranger Things" einen neuen Rekord aufstellen wird. Zwar liegen die beiden Staffeln von "Bridgerton" in der Liste der innerhalb der ersten 28 Tage am meisten gestreamten, englischsprachigen Serien noch vorne. Doch schon jetzt rangiert der erste Teil der vierten "Stranger Things"-Staffel nur ganz knapp dahinter. Während die führenden "Bridgerton"-Staffeln auf rund 625 Millionen respektive etwa 656 Millionen Sehstunden kommen, liegen Eleven und ihre Freunde mit den neuen Folgen bereits bei fast 622 Millionen.

Außerdem war die neue Staffel mit einem anderen Rekord gestartet. 287 Millionen Stunden wurde das düstere Abenteuer zwischen Mystery und Horror in nur drei Tagen gestreamt. Die zweite "Bridgerton"-Staffel, der vorherige Spitzenreiter, schaffte es im Vergleich zum Start nur auf 193 Millionen Sehstunden.