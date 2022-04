"Team Abdel": Zweite Staffel der Comedy-Show startet noch im April

Abdelkarim startet mit seinem Comedy-Format "Team Abdel" in die zweite Staffel. Die erste Folge ist noch im April zu sehen. Mit seinem internationalen Team beleuchtet er wöchentlich aktuelle Themen.

Comedian Abdelkarim (40) startet noch im April in die zweite Staffel seiner WDR-Show "Team Abdel". Das hat der Sender am Donnerstag bekannt gegeben. Der Komiker beschäftigt sich wieder mit Unterstützung eines internationalen Teams satirisch mit aktuellen Themen. So ist in der ersten Folge Außenreporter Daniele Rizzo (38) auf der Suche nach Sensationsgeschichten aus dem deutschen Alltag.

Themenvielfalt in "Team Abdel"

Zudem geht Abdelkarim dem Phänomen auf die Spur, dass heutzutage jeder einen gutgemeinten Rat parat hat - meist auch ungefragt. Gemeinsam mit Psychologe und Autor Leon Windscheid (33) geht er diesem Thema auf den Grund. Ein weiterer Gast von Abdelkarim ist die Comedienne und Medizinstudentin Gülcan Cetin (30), die über Rassismus aufklärt.

Die sechs neuen Folgen von "Team Abdel" sind ab dem 25. April 2022 immer montags um 22:15 Uhr im WDR zu sehen und jeweils bereits ab 18 Uhr in der ARD Mediathek.