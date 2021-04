Team 5ünf sind in der RTL-Serie "Unter uns" zu Gast

Die Boyband Team 5ünf hat einen Auftritt bei RTL: In der Serie "Unter uns" werden die fünf Sänger die Schillerallee aufmischen.

Die Boyband um Jay Khan (39) und Marc Terenzi (42), Team 5ünf, wird in der RTL-Serie "Unter uns" zu sehen sein. Die fünf Sänger mischen die Kölner Schillerallee auf und sorgen "mit ihren gefühlvollen Balladen für Gänsehaut am 'Beach'". Demnach wirft besonders Marc Terenzis Auftritt Ute Kiefer (Isabell Hertel, 47) und Corinna Weigel (Nina Weisz) aus der Bahn, Ute macht daraufhin einen fatalen Fehler. Ihr Auftritt werde zwar erst in einigen Wochen ausgestrahlt, "aber dann geht's dafür richtig ab", erklärte Jay Khan in einer Videobotschaft.

Was Team 5ünf genau in der Schillerallee erleben, werden Fans in "Unter uns" am 9. Juli um 17:30 Uhr bei RTL zu sehen bekommen. Zu Team 5ünf gehören neben Khan und Terenzi auch noch die Sänger David Lei Brandt (34), Joel de Tombe (40) und Sven Light (24). Ihr Debütalbum "Einmal Boyband und zurück", auf dem sie bekannte Hits in deutscher Sprache singen, erscheint am 2. Juli.