"Tatort"-Stars Yardim und Til Schweiger: "Bisschen auseinandergelebt"

In der Amazon Original Show "One Mic Stand" zeigt er sein Comedy-Talent - ist Fahri Yardim auch bald wieder im "Tatort" neben Til Schweiger zu sehen? Das sagt der Schauspieler über einen neuen Krimi.

In der Amazon Original Show "One Mic Stand" (ab 15. Juli) coacht ihn Tedros "Teddy" Teclebrhan (38) vor seinem ersten Stand-up-Auftritt als Comedian - aber wird Fahri Yardim (41) auch bald wieder neben Til Schweiger (58) für den Hamburger "Tatort" drehen? "Til hat einen ewig festen Platz in meinem Herzen, egal wie sehr wir uns ideologisch kloppen können", erklärt "jerks."-Star Yardim im Interview mit spot on news.

"Wir haben uns aber in letzter Zeit ein bisschen auseinandergelebt und ich habe lange nichts mehr von den 'Tatort'-Machern gehört." Der Schauspieler fügte scherzend hinzu: "Im Grunde warte ich den halben Tag vor dem Hörer darauf, dass endlich die Fortsetzung anruft. Aber niemand will mich und niemand meldet sich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Yardim stünde für ein weiteres Krimi-Abenteuer jedenfalls bereit: "Ich hätte große Lust, wieder Hamburg zusammenzuschießen." Auch wenn sie für die vergangenen Filme "revolutionär auf die Schnauze" bekommen hätten. "Wir haben auch gleichzeitig viel Liebe geerntet. Es war ein schönes Wagnis."

Seit 2013 sind bislang sechs "Tatort"-Folgen mit Fahri Yardim und Til Schweiger entstanden. Der bisher letzte Krimi der beiden, "Tschill Out", lief Anfang 2020.

Darum geht's in "One Mic Stand"

Während der "Tatort"-Anruf also noch auf sich warten lässt, darf sich Fahri Yardim bei "One Mic Stand" an anderer Stelle beweisen. Prominente Persönlichkeiten, die keinerlei Erfahrungen mit Stand-up-Comedy haben, sollen in der Show von berühmten Komikern und Komikerinnen in wahre Punchline-Experten verwandelt werden. Mit dabei sind neben Yardim und dessen Coach "Teddy" auch Harald Schmidt (64), der die Fußballstars Mats Hummels (33) und Christoph Kramer (31) zum Comedy-Crashkurs schickt. Michael Mittermeier (56) nimmt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse (41) mit auf ein Comedy-Abenteuer, Torsten Sträter (55) unterstützt Model Lorena Rae (28) und Hazel Brugger (28) hilft ihrem guten Bekannten Prof. Dr. Karl Lauterbach (59): Noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister ließ sich der Wissenschaftler und Politiker auf das Abenteuer ein.