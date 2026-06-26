"Tatort" mit Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer hat Premiere

Neue Zeiten beim Münchner "Tatort": Nach Jahrzehnten mit den Kommissaren Leitmayr und Batic feiert der erste Fall mit ihren Nachfolgern Premiere.

München

Für den Münchner "Tatort" bricht eine neue Ära an: An diesem Freitag (20.15 Uhr) feiert die Episode "Zwischenwelten" Premiere beim Filmfest München. Es ist der erste Fall für die Schauspieler Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer als neues Ermittlerteam - und der erste Fall seit Jahrzehnten ohne Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, die als Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr in den Ruhestand gegangen sind.

In der Folge geht es um einen brutalen Raubmord im Münchner Stadtteil Neuperlach. Ljubek spielt den Polizisten Nikola Buvak, der eigentlich bei der Spezialeinheit SEK arbeitet, dann aber in die Ermittlungen einbezogen wird. Hofer bleibt in seiner Rolle als - inzwischen ehemaliger - Assistent Kalli Hammermann.

Wann "Zwischenwelten" am Sonntagabend im Fernsehen laufen soll, ist noch unklar. Der Bayerische Rundfunk gibt bislang nur die "Tatort-Saison 2026/2027" an.