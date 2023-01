"Tales of The Walking Dead" startet am 19. Februar

Bereits im Sommer letzten Jahres flimmerte "Tales of The Walking Dead" über die Bildschirme des US-Kanals AMC. Nun stehen auch die deutsche Streaming-Heimat und der Starttermin des Zombie-Ablegers fest.

Olivia Munn als Evie in "Tales of the Walking Dead".

Lange mussten Zombie-Fans auf einen Deutschland-Start des mittlerweile dritten Ablegers zur Erfolgsserie "The Walking Dead" warten. Nun steht endlich fest, wann und wo "Tales of The Walking Dead" hierzulande zu sehen sein wird: MagentaTV, der Streamingdienst der Deutschen Telekom, zeigt laut einer Pressemitteilung ab dem 19. Februar 2023 die sechs Episoden aus Staffel eins der Anthologie-Serie.

Das ist "Tales of The Walking Dead"

Die erste Staffel von "Tales of The Walking Dead" erzählt sechs in sich abgeschlossene Geschichten. Ganz neue Figuren treten hier ebenso auf wie bereits bekannte Gesichter, doch alle Charaktere müssen neue Abenteuer und Gefahren in der Zombie-Apokalypse bewältigen. Mit dabei sind unter anderem Samantha Morton (45), Terry Crews (54) und Olivia Munn (42).

Eine zweite Staffel von "Tales of The Walking Dead" ist gegenwärtig noch nicht von AMC bestätigt. Der US-Kabelkanal hat indes in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass der erste "The Walking Dead"-Ableger "Fear the Walking Dead" mit der am 14. Mai startenden achten Staffel enden wird. Zudem wird das noch unbetitelte Rick- und Michonne-Spin-off mit Andrew Lincoln (49)und Danai Gurira (44) erst im Jahr 2024 erscheinen.