"Tagesthemen": Sendung kommt am Mittwoch live aus Kiew

Am morgigen Mittwoch meldet sich "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga live aus der Ukraine. Die ARD-Nachrichtensendung wird in Kiew produziert. Am 24. August dauert der Krieg sechs lange Monate.

23. August 2022 - 12:40 Uhr | AZ/dpa

Caren Miosga und Ingo Zamperoni moderieren die "Tagesthemen" im Wechsel. © dpa/Daniel Bockwoldt

An diesem Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. An diesem Mittwochabend (24.8.) kommen deshalb die ARD-"Tagesthemen" ab 22.15 Uhr live aus Kiew, moderiert von Caren Miosga, wie der zuständige NDR mitteilt. Der 24. August sei ein besonderer Tag, denn einerseits dauere der Angriffskrieg bereits sechs Monate und zugleich sei der Unabhängigkeitstag der Ukraine von der Sowjetunion (24.8.1991). Lesen Sie auch Daniel Hartwichs neue Quizshow "Ohne Limit" startet im Winter X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Miosga hat laut ARD in den vergangenen Tagen mit Ukrainerinnen und Ukrainern über ihr Leben und das Überleben im Krieg gesprochen, auf einer Reportage-Reise gemeinsam mit WDR-Reporter Vassili Golod. Es ging demnach von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Lwiw, über Tscherniwzi bis nach Kiew. Weitere Drehorte waren Butscha, Moschtschun und Irpin. Die einwöchige Reise ende an diesem Mittwoch.