"Tagesschau" erreicht 2020 höchste Quote seit Beginn der Messung

Um sich über die Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu informieren, schalteten viele Menschen im vergangenen Jahr vor allem eine Sendung ein. Die "Tagesschau" erreichte ihre beste Einschaltquote seit Beginn der Messung.

Im vergangenen Jahr haben wesentlich mehr Menschen als noch 2019 täglich ihren Fernseher eingeschaltet - und das nicht nur zur Unterhaltung oder Ablenkung. Zahlreiche Zuschauer aus allen Altersstufen nutzten das TV-Programm auch, um sich über die Entwicklungen während der Corona-Krise zu informieren. Hierbei wurde vor allem auf die täglich um 20 Uhr ausgestrahlte "Tagesschau" zugegriffen, wie die neuesten Zahlen belegen. So kam die Nachrichtensendung pro Tag auf durchschnittlich 11,78 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen und stellt damit "den höchsten Wert seit Beginn der Quotenmessung" dar.

Beinahe zwei Millionen Menschen mehr als noch 2019 haben somit die "Tagesschau" täglich gesehen, ein Zuwachs des Marktanteils von 35,5 auf 39,5 Prozent. Die "Tagesschau" sei "2020 erneut ein Lagerfeuer für die gesamte Gesellschaft und alle Generationen" gewesen, sagt Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell. NDR-Intendant Joachim Knuth sieht in den Zahlen die Bestätigung "für das große Vertrauen der Menschen in die 'Tagesschau', die ihnen verlässlich rund um die Uhr seriöse und geprüfte Nachrichten bietet."

Mit 19,7 Prozent Marktanteil aller Zuschauer ab drei Jahren schnitt die 19-Uhr-Ausgabe von "ZDF heute" im vergangenen Jahr ab. Das entspricht rund 4,6 Millionen täglichen Zuschauern und Platz zwei hinter der "Tagesschau". "RTL aktuell" erreichte 3,3 Millionen Menschen (15 Prozent) pro Tag, bei den "Sat.1 Nachrichten" waren es 1,2 Millionen (4,2 Prozent). Rund 0,6 Millionen (3,6 Prozent) schalteten täglich zur "ProSieben Newstime" ein.

"Tatort" und Fußball als Zuschauermagneten

Nicht nur bei den Nachrichtensendungen kam es in den vergangenen zwölf Monaten zu einem deutlichen Zuwachs. Wie die AGF Videoforschung mitteilte, schalteten 72 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren täglich den Fernseher ein. Ein Einstieg von 3,1 Prozent im Vergleich zu 2019. Durchschnittlich sah jeder Zuschauer ab drei Jahren pro Tag 3 Stunden und 40 Minuten in ein TV-Gerät.

Bei der Hitliste der meistgesehenen Sendungen 2020 grüßen gleich zwei "Tatort"-Filme aus Münster von den Spitzenplätzen: Am 13. Dezember sahen rund 13,78 Millionen Menschen den Krimi "Es lebe der König!", am 8. Dezember schalteten 13,15 Millionen Zuschauer für die Folge "Limbus" mit den Hauptdarstellern Jan Josef Liefers (56) und Axel Prahl (60) das Erste ein. Auf Platz drei folgt das Champions-League-Finale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München am 23. August im ZDF mit 12,81 Millionen Fans an den Bildschirmen.