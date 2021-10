"Symbiose": Ralf Dümmel und Georg Kofler schwärmen von Löwen-Deal

Die beiden "Die Höhle der Löwen"-Investoren Ralf Dümmel und Georg Kofler machen künftig geschäftlich gemeinsame Sache. Im ersten Interview nach dem Deal schwärmen die beiden von den Synergien ihrer Unternehmen. Und einer deutet an, dass er sich im Notfalll aus der Show zurückziehen würde.

Es kommt selten vor, aber heute sorgte eine eher trockene Wirtschaftsnachricht auch bei Fans von TV-Shows für Aufsehen. Ralf Dümmel (54) und Georg Kofler (64), die bei "Der Höhle der Löwen" normalerweise gegeneinander um die Gunst eines Gründers buhlen, tun sich geschäftlich zusammen.

Wie heute Morgen kauft Georg Koflers Social Chain AG Ralf Dümmels DS Gruppe auf, für 220,5 Millionen Euro. Wie Fans der Gründershow wissen, duellierten sich die beiden Geschäftsleute oft hart, da sie gegenüber den Kandidaten mit unterschiedlichen Pfunden wuchern können.

Kofler bietet mit der Social Chain AG, bei der er Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär ist, Marketingmacht in sozialen Medien. Der "King of Regal"-Dümmel weiß hingegen besser als jeder Löwe, wie man Produkte in Läden bringt.

"Synergien" zwischen den Löwen-Firmen

Immer wieder haben laut Dümmel Kandidaten der Gründershow gefragt: "Können wir euch nicht zusammen haben". Doch bis auf einen Deal in der gerade laufenden Staffel duellierten sich die Investoren lieber.

Als Dümmel und Kofler einmal in einer Pause zwischen zwei Pitches beim Essen zusammensaßen, wurde ihnen klar, "wie komplementär wir aufgestellt sind", . Welche "Synergien" sie gemeinsam erzeugen könnten.

Kofler schwärmt ebenfalls von seinem neuen Kollegen. Es habe gleich ein "Grundvertrauen" gegeben, der Funke sei schnell übergesprungen. Nun freut er sich auf ein "gemeinsames Abenteuer" in einer "Symbiose", wie der Südtiroler Die beiden haben Großes vor: Milliardenumsätze im "Social Commerce" sollen es werden.

Kofler kürt den "Deal King"

Natürlich fragten die Moderatoren von Bild Live auch nach den Konsequenzen für die kommenden Folgen von "Die Höhle der Löwen". Die aktuellen Folgen und die nächste Frühlingsstaffel sind schon abgedreht, in diesen werden sich Dümmel und Kofler wie gehabt duellieren.

Für die Zukunft wird es Gespräche mit den Verantwortlichen der VOX-Sendung geben. Kofler deutete jedoch an, dass er im Zweifel zurückziehen würde. "Du bist der beliebteste Löwe", sagt er zu Dümmel. Als der "Deal King" der Sendung habe der Hamburger ein natürliches Vorrecht.