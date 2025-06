Suche nach neuem Zuhause: Evelyn Burdecki bekommt eigene Sendung

Nach den Dreharbeiten zur ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff" hat Evelyn Burdecki ihr nächstes TV-Projekt angekündigt. In einer sechsteiligen Serie geht sie auf die Suche nach einem neuen Domizil.

Von "Der Bachelor", "Promi Big Brother" bis zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Evelyn Burdecki (36) hat schon einige Reality-TV-Auftritte hinter sich. Doch jetzt bekommt das bekannte Fernsehgesicht seine eigene Sendung: , wird Burdecki ab kommenden Herbst in einer sechsteiligen Serie bei Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein.

Evelyn Burdecki setzt auf Authentizität

Die 36-Jährige wird eine persönliche Reise machen und sich auf die Suche nach einem Familiendomizil im Süden machen. "Es wird lustig, emotional, manchmal chaotisch", erzählt Burdecki der Zeitung. Sie sei schon in vielen Shows gewesen, "aber so persönlich war es noch nie. Kein Skript, keine Maske. Einfach ich, das Leben und die große Frage: Wo fühle ich mich wirklich zu Hause?"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer nehme sie mit in ihren "echten Alltag, meine verrückten Gedanken und auf Reisen, die vielleicht nicht immer perfekt laufen, aber dafür echt sind". Sie werde sich unter anderem auf Entdeckungsreise in südliche Länder begeben und das Publikum könne sich auf ein paar Überraschungen freuen, "wer weiß, wer alles vorbeischaut".

In der Serie will die quirlige Reality-TV-Darstellerin all ihre Facetten zeigen, dazu gehörten auch die "leisen Töne". Abseits von Glitzer und Glamour sei es eine Reise "zu mir selbst. Und wenn das bedeutet, dass man mich auch mal überfordert, traurig oder ratlos sieht, dann ist das okay. Denn so ist das Leben nun mal, und das will ich zeigen."

Vor wenigen Tagen , dass sie für die ZDF-Reihe "Das Traumschiff" vor der Kamera stand. Bei Instagram zeigte sie sich auf dem berühmten Kreuzfahrtschiff und schrieb dazu: "Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf dem Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!" Das Reiseziel: Island. Wann die Ausgabe mit Burdecki zu sehen ist, steht noch nicht fest.