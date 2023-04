"Succession"-Star Brian Cox spielt Schurke in James-Bond-Gameshow

Brian Cox ist der neueste Bond-Schurke. Allerdings spielt der "Succession"-Star den 007-Widersacher nicht auf der großen Leinwand, sondern für eine Spielshow aus dem Bond-Universum: "007's Road to a Million".

Ungewöhnlicher neuer Job für Brian Cox (76) nach dem Ende seiner Erfolgsserie "Succession". Der Schauspieler wirkt an einer Gameshow aus dem James-Bond-Universum mit. Amazon Prime Video hat dem Format "007's Road to a Million" kürzlich grünes Licht gegeben. Darin kämpfen Zweierteams an Original-Schauplätzen von Bond-Filmen um den Hauptgewinn in Höhe von einer Million britischer Pfund (etwa 1,12 Mio. Euro).

Welche Rolle ist in dieser Sendung für ein schauspielerisches Schwergewicht wie Brian Cox vorgesehen? Der Schotte soll eine Figur namens "The Controller" verkörpern. Der wird als eine Art graue Eminenz beschrieben, der "im Schatten lauert, alles beobachtet und kontrolliert".

Brian Cox als "Bösewicht und Peiniger"

"Ich habe meine Rolle als Bösewicht und Peiniger genossen, mit der Lizenz, die hoffnungsvollen Teilnehmer in die Mangel zu nehmen", wird Cox zitiert. Während der Dreharbeiten, die offenbar bereits abgeschlossen sind, bereiste er Bond-Schauplätze in Schottland, Venedig und Jamaika.

Hinter "007's Road to a Million" stecken unter anderem die Bond-Produzenten Barbara Broccoli (61) und Michael G. Wilson (80). Die Show soll zeigen, wie sich ganz normale Kandidaten in einem Agentensetting schlagen würden. Es handle sich um einen "wahren Test für Intelligenz, Ausdauer und Heldentum".

Brian Cox: Später Ruhm mit "Succession"

Brian Cox spielte in seiner langen Karriere immer wieder dubiose und charismatische Strippenzieher. So verkörperte er 1986 in "Manhunter - Roter Drache" als erster Schauspieler den Kannibalen Hannibal Lecter - fünf Jahre vor Anthony Hopkins (85).

In den letzten Jahren erspielte sich Brian Cox späten Ruhm beim Mainstreampublikum. In der gefeierten Serie "Succession" gibt er seit 2018 den Chef eines milliardenschweren Medienkonzerns, der seine Nachfolge klären muss. Für die Rolle gewann Cox unter anderem einen Golden Globe. Seit März 2023 läuft die vierte und letzte Staffel.