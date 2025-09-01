"Sturm der Liebe" im Jubiläumsjahr: Sommerpause vorbei!

Das lange Warten hat ein Ende, die beliebte Telenovela "Sturm der Liebe" kehrt aus der Sommerpause zurück. Hier eine Vorschau auf die ersten Episoden. Und auch "Rote Rosen" startet am 1. September mit neuen Folgen.

Das nächste Traumpaar Johanna Graen und Anthony Paul (l.) freut sich gemeinsam mit (v.r.) Sepp Schauer, Antje Hagen, dem Traummann der ersten Staffel Gregory B. Waldis und Dirk Galuba über das 20-jährige Jubiläum von "Sturm der Liebe".

"Sturm der Liebe" kehrt am 1. September aus der Sommerpause zurück und das im Jubiläumsjahr: Die beliebte ARD-Telenovela wird 20 Jahre alt und zählt mit bald 4.500 ausgestrahlten Folgen zu den erfolgreichsten europäischen Daily-Formaten. Die Geschichten rund um die Familie Saalfeld und ihre Gäste im Hotel Fürstenhof begeistern ein Millionenpublikum in über 50 Ländern. Konkret fiel am 1. August 2005 die erste Klappe und am 26. September 2005 lief die erste Folge im Ersten. Über die Jahre sorgten rund 600 Darsteller und 21 Traumpaare für Spannung, Romantik und zahlreiche überraschende Wendungen.

Erste Folge nach der Sommerpause

In der ersten Episode (Folge 4.448) nach der Sommerpause am 1. September dreht sich nochmal alles um das Traumpaar der 21. Staffel, Maxi Neubach (Katharina Scheuba) und Henry Sydow (Elias Reichert).

Henry und Maxi nähern sich nach anfänglicher Enttäuschung vorsichtig wieder an, als das Schicksal sie am Wunschbrunnen zusammenführt. Greta (Laura Osswald) entscheidet sich gegen das Restaurant und für ihre Familie, was bei Miro (Pablo Sprungala) heftige Gefühle auslöst, da er sich übergangen fühlt - zugleich erinnert ihn Lale (Yeliz Simsek) daran, dass Greta ihm den Traum vom Vatersein erfüllt. Anja (Eva-Maria Grein von Friedl) sucht heimlich nach der Carawai-Figur in Michaels (Erich Altenkopf) Wohnung, findet sie jedoch nicht, weil er sie bereits verschenkt hat...

Und so geht es in der ersten Woche weiter:

Anja gerät bei ihrer Suche nach der geheimnisvollen Figur immer stärker unter Druck. Ihre Einbruchsversuche bleiben nicht unbemerkt, und beim Schafkopfturnier stößt sie erstmals auf eine konkrete Spur. Als sie schließlich überraschend Larissa (Vivien Wulf) begegnet und die Figur im Café sieht, will sie diese um jeden Preis bekommen - doch Michael droht ihr Geheimnis zu lüften. Als er dann vom wahren Hintergrund der Diamanten erfährt, steht ihre Beziehung endgültig auf der Kippe.

Währenddessen merkt Katja (Isabell Stern), dass Markus (Timo Ben Schöfer) noch Gefühle für sie hat, und geht auf Distanz. Doch Markus wird neuerlich misstrauisch, als er Sophia (Krista Birkner) und Christoph (Dieter Bach) in vertrauter Nähe beobachtet. Alexandra (Daniela Kiefer) beginnt ebenfalls Verdacht zu schöpfen, als sie Beweise für die Zusammenarbeit der beiden findet.

Auch bei den Sonnbichlers stehen Veränderungen an: Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) denken über den Ruhestand nach, doch schnell zeigt sich, dass sie am "Fürstenhof" noch gebraucht werden. Überraschend bringt sich Erik (Sven Waasner) selbst als Nachfolger von Alfons ins Gespräch. Trotz seiner Unsicherheit überrascht er alle mit seinem Einsatz am Empfang.

Im Liebeskarussell erkennt Henry, dass Maxi die Frau ist, die er wirklich liebt, während Vincent (Martin Walde) und Fanny (Johanna Graen) nach schwierigen Wochen zögerlich wieder zueinanderfinden - zumindest auf freundschaftlicher Ebene...

Das neue Traumpaar der 22. Staffel

Apropos Fanny, Fans dürfen sich auch schon auf den offiziellen Start der 22. Staffel freuen, die ab dem 29. Oktober mit einem frischen Traumpaar ausgestrahlt wird. Zu Gärtnerin Fanny Schätzl (Graen) gesellt sich der charismatische Koch und Weltenbummler Kilian Rudloff (Anthony Paul).

Schon in der ersten gemeinsamen Woche knistert es zwischen den beiden gewaltig: Nach einem romantischen Dessert verbringen sie eine gemeinsame Nacht, doch am nächsten Morgen muss Kilian aus Pflichtgefühl einer anderen Frau das Jawort geben, was zwischen ihm und Fanny zu emotionalen Konflikten führt...

Alle Episoden laufen montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

"Rote Rosen" startet ebenfalls am 1. September

Auch die beliebte Telenovela "Rote Rosen" kehrt am heutigen Montag mit neuen Folgen zurück. Seit Herbst 2006 flimmert die TV-Serie aus Lüneburg über die Bildschirme. In der Auftaktfolge geht es gleich wieder in die Vollen:

Arthur (Vivian Frey) hat große Ideen für das Carlas, doch Svenja (Lea Marlen Woitack) ist unsicher, ob er wirklich durchhalten wird. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, bietet er eine Wette an - wird sie darauf eingehen und daran glauben, dass er sich verändert hat? Julius (Jan Stapelfeldt) bringt Simon (Thore Lüthje) vor der Mitarbeiterin des Jugendamts in eine peinliche Situation, wodurch ihre Freundschaft zerbricht. Julius hat große Angst, Baby Olivia zu verlieren, und nicht einmal Mo (Yunus Cumartpay) kann ihn beruhigen. Simon will um das Sorgerecht kämpfen und stellt Valerie (Maike Johanna Reuter) ein Ultimatum: Entweder sie gibt nach, oder sie müssen vor Gericht gehen.

Britta (Jelena Mitschke) ist empört, weil sie glaubt, dass die beiden Schüler Lilly (Lilly und Lylou Röder) und Joe (Naiher Abraha) heimlich ihren selbstgemachten Apfelwein probiert haben - und macht Heiner (René Dumont) dafür verantwortlich. Toni (Sarah Buchholzer) ist neugierig, wer Noahs (Jan Liem) geheimnisvolle Freundin ist, die ihre erste Nacht in der WG verbracht hat. Um ihre aufkommende Eifersucht zu verbergen, spricht sie die Neue offen an - um zu erkennen, dass es Valerie ist...

Alle Episoden laufen montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten.