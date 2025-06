"Stranger Things": Netflix zeigt das große Finale zum Jahreswechsel

Für Serien-Fans endet 2025 selbst ohne Feuerwerk und Böller mit einem Knall. Sie können die Party zum Jahreswechsel mit dem Finale von "Stranger Things" ausklingen lassen.

Netflix bietet allen Serien-Fans einen ganz besonderen Start ins Jahr 2026. Im Rahmen seines "Tudum 2025"-Events hat der Streamingdienst angekündigt, wann die fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" startet. Die letzten Episoden werden nicht auf einen Schwung veröffentlicht, sondern in drei Etappen - und das große Finale steht zum Jahreswechsel an.

"Stranger Things": Das sind die Starttermine

Die Mystery-Serie, die zu den größten Erfolgen von Netflix gehört, geht im November in die letzte Runde. In einem eigenen r kündigt der Streamer die Termine für die Veröffentlichung der Folgen an. Los geht es in den USA am 26. November. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die ersten vier Episoden der fünften "Stranger Things"-Staffel in Deutschland laut einer Netflix-Mitteilung ab dem 27. November um 02:00 Uhr morgens streambar sein.

Die Weihnachtsfeiertage versüßt der Dienst mit dem zweiten Schwung neuer Folgen. Die drei Episoden stehen ab dem 26. Dezember um erneut 02:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit zum Abruf bereit. Milly Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22), Caleb McLaughlin (23), Noah Schnapp (20) und Gaten Matarazzo (22) läuten mit den anderen "Stranger Things"-Stars dann im großen Finale das Jahr 2026 ein. In der Nacht von Silvester auf den Neujahrstag, also am 1. Januar 2026, erfahren Fans ab 02:00 Uhr morgens, wie die Serie zu Ende geht.

Zum Cast der fünften Staffel gehören daneben unter anderem auch Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower und Linda Hamilton.