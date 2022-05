"Stranger Things": Netflix schaltet in letzter Minute Warnhinweis

Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas hat sich Netflix dazu entschieden, der gerade gestarteten Erfolgsserie "Stranger Things" in letzter Minute einen Warnhinweis zu verpassen.

Nach dem Amoklauf in einer Grundschule in Texas diese Woche hat Netflix den Anfang der vierten Staffel von "Stranger Things" mit einem Warnhinweis versehen. , erscheint zu Beginn der ersten Folge "Der Höllenfeuer-Club" der an diesem Freitag gestarteten Staffel ein Disclaimer: "Wir haben diese Staffel von 'Stranger Things' vor einem Jahr gefilmt", heißt es darin. "Angesichts der jüngsten tragischen Schießerei in einer Schule in Texas könnten die Zuschauer die Eröffnungsszene von Folge 1 beunruhigend finden. Wir sind zutiefst traurig über diese unaussprechliche Gewalt und unsere Herzen gehen an jede Familie, die um einen geliebten Menschen trauert."

Eröffnungsszene mit Gewalt

Die Staffel beginnt mit einer heftigen Eröffnungsszene, die Gewalt zeigt, inklusive sterbender Kinder. Der Hinweis ist in Deutschland nicht zu sehen, sondern nur in der US-Version.

Am Dienstag hatte ein 18-jähriger Amokläufer in einer texanischen Kleinstadt 19 Schüler und Schülerinnen und zwei Lehrkräfte an einer Grundschule erschossen.

"Stranger Things" gehört zu den erfolgreichste Serien von Netflix. Die ersten sieben Folgen der vierten Staffel wurden am 27. Mai veröffentlicht, die finalen zwei Folgen werden am 1. Juli bei dem Streamingservice verfügbar sein.