"Stolz und Vorurteil": Erstes Bild und neue Stars der Netflix-Serie

Die fünf Bennet-Schwestern mit ihrer Mutter: Netflix zeigt das erste Bild aus seiner Serienadaption von Jane Austens "Stolz und Vorurteil" und enthüllt im gleichen Atemzug die nächste Fuhre von Darstellern.

Die Arbeit an "Stolz und Vorurteil" hat begonnen - diese Nachricht zelebriert Netflix mit dem ersten Bild zur Serienadaption des Romans von Jane Austen (1775-1817). Auf dem Bild sehen wir alle fünf Bennet-Schwestern, die sich um ihre Mutter scharen. Oscarpreisträgerin und "The Crown"-Star Olivia Colman (51) spielt Mrs. Bennet. An ihrer Seite sehen wir natürlich Elizabeth "Lizzy" Bennet, die sich in dem Klassiker in den ungleichen Mr. Darcy verliebt. Sie wird verkörpert von Emma Corrin (29), die wie Colman mit "The Crown" einem breiten Publikum bekannt wurde.

Dass Emma Corrin und Olivia Colman in "Stolz und Vorurteil" mitspielen, war schon bekannt. Genau wie die Verpflichtung von Jack Lowden (35) als Mr. Darcy.

Rufus Sewell als Mr. Bennet

Im gleichen Atemzug mit dem ersten Bild hat Netflix nun auch den Rest des Ensembles bekannt gegeben. Der bekannteste Name unter den Neuzugängen dürfte Rufus Sewell (57) sein. Der Mime, der zuletzt in "Scoop - Ein royales Interview" Prinz Andrew verkörperte, spielt Mr. Bennet.

Neu sind außerdem die Namen der restlichen Bennet-Schwestern: Freya Mavor (31) spielt Jane, Hopey Parish Mary, Rhea Norwood (24) Lydia und Hollie Avery Kitty.

Das Drehbuch zu "Stolz und Vorurteil" schreibt die britische Journalistin Dolly Alderton (36). Ihre Autobiografie "Alles, was ich weiß über die Liebe" wurde bereits als Serie adaptiert. Regie bei der sechsteiligen Austen-Neuauflage führt Euros Lyn ("Heartstopper").