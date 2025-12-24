"Stirb Langsam" 2025 an Weihnachten: Die Sendetermine der Klassiker mit Bruce Willis
Obwohl "Stirb langsam" und "Stirb Langsam 2" keine klassischen Weihnachtsfilme sind, gehören die Blockbuster zu den beliebtesten Filmen zur Weihnachtszeit. Über Jahre hinweg haben sie sich als fester Bestandteil des weihnachtlichen TV-Programms etabliert.
Warum ist "Stirb langsam" eigentlich so beliebt zur Weihnachtszeit?
Der Grund, aus dem die Filme oft als Weihnachtsklassiker genannt werden, liegt auf der Hand: Die Handlung des actiongeladenen ersten Teils mit Bruce Willis spielt an Heiligabend in einem Hochhaus während einer Weihnachtsfeier, der zweite Teil findet an einem Flughafen während der Weihnachtsfeiertage statt.
TV-Sendetermine im Überblick
"Stirb Langsam"
|Datum
|Uhrzeit
|TV-Sender
|24. Dezember 2025
|20:15 Uhr
|RTL Zwei
|25. Dezember 2025
|03:00 Uhr
|RTL Zwei
|30. Dezember 2025
|14:20 Uhr
|Syfy
|30. Dezember 2025
|23:15 Uhr
|Syfy
|04. Januar 2026
|20:15 Uhr
|Syfy
"Stirb Langsam 2"
|Datum
|Uhrzeit
|TV-Sender
|25. Dezember 2025
|20:15 Uhr
|RTL Zwei
|26. Dezember 2025
|02:35 Uhr
|RTL Zwei
|30. Dezember 2025
|16:30 Uhr
|Syfy
|31. Dezember 2025
|01:25–03:25 Uhr
|Syfy
|04. Dezember 2026
|22:25–00:30 Uhr
|Syfy
Streaming-Angebote im Überblick
"Stirb Langsam"
|Plattform
|Leihen
|Kaufen
|Disney+
|Flatrate (SD/HD/4K)
|Flatrate (SD/HD/4K)
|Amazon Prime
|3,99 Euro (SD/HD/4K)
|9,99 Euro (SD/HD/4K)
|Apple TV
|3,99 Euro (SD/HD/4K)
|9,99 Euro (SD/HD/4K)
|Rakuten TV
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (SD/HD)
|YouTube Store
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|Sky Store
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|Magenta TV
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|freenet Video
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|maxdome
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
"Stirb Langsam 2"
|Plattform
|Leihen
|Kaufen
|Disney+
|Flatrate (SD/HD/4K)
|Flatrate (SD/HD/4K)
|Amazon Prime
|3,99 Euro (SD/HD/4K)
|9,99 Euro (SD/HD/4K)
|Apple TV
|3,99 Euro (SD/HD/4K)
|9,99 Euro (SD/HD/4K)
|Rakuten TV
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (SD/HD)
|YouTube Store
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|Sky Store
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|Magenta TV
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|freenet Video
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
|maxdome
|3,99 Euro (HD)
|9,99 Euro (HD)
Handlung von "Stirb Langsam": Worum geht es im Weihnachtsklassiker?
"Stirb langsam" dreht sich um den New Yorker Polizisten John McClane, der seine Frau Holly in Los Angeles besucht, wo sie einer Weihnachtsfeier in ihrem Bürogebäude beiwohnt. Als Terroristen unter der Führung des skrupellosen Hans Gruber das Hochhaus übernehmen, wird McClane zum Helden wider Willen.
Mit Improvisationstalent, Geschick und einer ordentlichen Portion Schlagfertigkeit kämpft er allein gegen eine Gruppe bewaffneter Angreifer. Während er versucht, die Terroristen zu bekämpfen und unschuldige Geiseln zu retten, stellt sich heraus, dass seine unerschütterliche Haltung und seine Entscheidungen maßgeblich sind, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Worum geht es in der Fortsetzung "Stirb Langsam 2"?
In "Stirb Langsam 2" rettet John McClane während eines Schneesturms seine Frau Holly und weitere Passagiere vom Washingtoner Flughafen, nachdem Terroristen die Kommunikationssysteme kontrollieren und die Landung eines Flugzeugs, in dem sich seine Frau befindet, gefährden.
Während er gegen die Terroristen und die Zeit kämpft, muss McClane eine Katastrophe verhindern und beweist einmal mehr, dass er das Chaos bestens bewältigen kann.
Der Cast von "Stirb langsam" im Überblick
Wie es sich für so einen Blockbuster gehört, ist der gesamte Cast natürlich mit Stars gespickt. Vor allem der Protagonist Bruce Willis sowie der Antagonist Alan Rickman haben "Stirb langsam" eine große Karriere in Hollywood zu verdanken.
|Schauspieler
|Rolle
|Alter
|Bruce Willis
|John McClane
|70
|Alan Rickman
|Hans Gruber
|69 (✝ 2016)
|Bonnie Bedelia
|Holly McClane
|77
|Reginald VelJohnson
|Sergeant Al Powell
|73
|Alexander Godunov
|Karl
|45 (✝ 1995)
|Paul Gleason
|Deputy Chief Dwayne T. Robinson
|67 (✝ 2006)
|William Atherton
|Richard Thornburg
|78
|Hart Bochner
|Harry Ellis
|69
|James Shigeta
|Joseph Yoshinobu Takagi
|85 (✝ 2014)
|De'voreaux White
|Argyle
|59
Der Cast von "Stirb Langsam 2" im Überblick
|Schauspieler
|Rolle
|Alter
|Bruce Willis
|John McClane
|70
|William Sadler
|Col. Stuart
|75
|Bonnie Bedelia
|Holly McClane
|77
|Dennis Franz
|Cpt. Lorenzo
|81
|Franco Nero
|Gen. Ramon Esperanza
|84
|John Amos
|Major Grant
|84 2024 verstorben
|Tom Bower
|Marvin
|86 2024 verstorben
|Fred Dalton Thompson
|Trudeau
|73 2015 verstorben
|Art Evans
|Leslie Barnes
|82 2024 verstorben
|Reginald VelJohnson
|Sgt. Al Powell
|73
|William Atherton
|Richard Thornburg
|78
Bruce Willis in seiner Paraderolle – wie geht es ihm heute?
Stirb Langsam wurde größtenteils in Los Angeles, Kalifornien, gedreht, insbesondere im Fox Plaza, einem Hochhaus, das als fiktiver Schauplatz dient. Der Film erfreut sich auch internationaler Beliebtheit und wird oft als einer der besten Actionfilme aller Zeiten angesehen.
Am 30. März 2022 verkündete die Familie das Ende der Schauspielkarriere von Bruce Willis. Diese Entscheidung folgte, nachdem bei ihm eine aphasische Störung mit kognitiven Beeinträchtigungen diagnostiziert worden war.
Seine Kollegen berichteten von wiederholten Schwierigkeiten, die er in den Jahren zuvor am Set erlebt hatte, darunter Probleme mit Texten und Abläufen, die seine Abhängigkeit von Hilfe deutlich machten. Im Februar 2023 teilte die Familie die endgültige Diagnose mit: Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz, auch als FTD bekannt. Diese unheilbare Krankheit führte später dazu, dass er seine Fähigkeit zu sprechen verlor.
