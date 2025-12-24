Über Jahre hinweg haben sich die Actionhits mit Bruce Willis zu Weihnachtsklassikern im TV gemausert. Wo Sie die beiden Filme anschauen können, lesen Sie hier.

Obwohl "Stirb langsam" und "Stirb Langsam 2" keine klassischen Weihnachtsfilme sind, gehören die Blockbuster zu den beliebtesten Filmen zur Weihnachtszeit. Über Jahre hinweg haben sie sich als fester Bestandteil des weihnachtlichen TV-Programms etabliert.

Warum ist "Stirb langsam" eigentlich so beliebt zur Weihnachtszeit?

Der Grund, aus dem die Filme oft als Weihnachtsklassiker genannt werden, liegt auf der Hand: Die Handlung des actiongeladenen ersten Teils mit Bruce Willis spielt an Heiligabend in einem Hochhaus während einer Weihnachtsfeier, der zweite Teil findet an einem Flughafen während der Weihnachtsfeiertage statt.

TV-Sendetermine im Überblick

"Stirb Langsam"

Datum Uhrzeit TV-Sender 24. Dezember 2025 20:15 Uhr RTL Zwei 25. Dezember 2025 03:00 Uhr RTL Zwei 30. Dezember 2025 14:20 Uhr Syfy 30. Dezember 2025 23:15 Uhr Syfy 04. Januar 2026 20:15 Uhr Syfy

"Stirb Langsam 2"

Datum Uhrzeit TV-Sender 25. Dezember 2025 20:15 Uhr RTL Zwei 26. Dezember 2025 02:35 Uhr RTL Zwei 30. Dezember 2025 16:30 Uhr Syfy 31. Dezember 2025 01:25–03:25 Uhr Syfy 04. Dezember 2026 22:25–00:30 Uhr Syfy

Streaming-Angebote im Überblick

"Stirb Langsam"

Plattform Leihen Kaufen Disney+ Flatrate (SD/HD/4K) Flatrate (SD/HD/4K) Amazon Prime 3,99 Euro (SD/HD/4K) 9,99 Euro (SD/HD/4K) Apple TV 3,99 Euro (SD/HD/4K) 9,99 Euro (SD/HD/4K) Rakuten TV 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (SD/HD) YouTube Store 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) Sky Store 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) Magenta TV 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) freenet Video 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) maxdome 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD)

"Stirb Langsam 2"

Plattform Leihen Kaufen Disney+ Flatrate (SD/HD/4K) Flatrate (SD/HD/4K) Amazon Prime 3,99 Euro (SD/HD/4K) 9,99 Euro (SD/HD/4K) Apple TV 3,99 Euro (SD/HD/4K) 9,99 Euro (SD/HD/4K) Rakuten TV 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (SD/HD) YouTube Store 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) Sky Store 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) Magenta TV 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) freenet Video 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD) maxdome 3,99 Euro (HD) 9,99 Euro (HD)

Handlung von "Stirb Langsam": Worum geht es im Weihnachtsklassiker?

"Stirb langsam" dreht sich um den New Yorker Polizisten John McClane, der seine Frau Holly in Los Angeles besucht, wo sie einer Weihnachtsfeier in ihrem Bürogebäude beiwohnt. Als Terroristen unter der Führung des skrupellosen Hans Gruber das Hochhaus übernehmen, wird McClane zum Helden wider Willen.

Mit Improvisationstalent, Geschick und einer ordentlichen Portion Schlagfertigkeit kämpft er allein gegen eine Gruppe bewaffneter Angreifer. Während er versucht, die Terroristen zu bekämpfen und unschuldige Geiseln zu retten, stellt sich heraus, dass seine unerschütterliche Haltung und seine Entscheidungen maßgeblich sind, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Worum geht es in der Fortsetzung "Stirb Langsam 2"?

In "Stirb Langsam 2" rettet John McClane während eines Schneesturms seine Frau Holly und weitere Passagiere vom Washingtoner Flughafen, nachdem Terroristen die Kommunikationssysteme kontrollieren und die Landung eines Flugzeugs, in dem sich seine Frau befindet, gefährden.

Während er gegen die Terroristen und die Zeit kämpft, muss McClane eine Katastrophe verhindern und beweist einmal mehr, dass er das Chaos bestens bewältigen kann.

Der Cast von "Stirb langsam" im Überblick

Wie es sich für so einen Blockbuster gehört, ist der gesamte Cast natürlich mit Stars gespickt. Vor allem der Protagonist Bruce Willis sowie der Antagonist Alan Rickman haben "Stirb langsam" eine große Karriere in Hollywood zu verdanken.

Schauspieler Rolle Alter Bruce Willis John McClane 70 Alan Rickman Hans Gruber 69 (✝ 2016) Bonnie Bedelia Holly McClane 77 Reginald VelJohnson Sergeant Al Powell 73 Alexander Godunov Karl 45 (✝ 1995) Paul Gleason Deputy Chief Dwayne T. Robinson 67 (✝ 2006) William Atherton Richard Thornburg 78 Hart Bochner Harry Ellis 69 James Shigeta Joseph Yoshinobu Takagi 85 (✝ 2014) De'voreaux White Argyle 59

Der Cast von "Stirb Langsam 2" im Überblick

Schauspieler Rolle Alter Bruce Willis John McClane 70 William Sadler Col. Stuart 75 Bonnie Bedelia Holly McClane 77 Dennis Franz Cpt. Lorenzo 81 Franco Nero Gen. Ramon Esperanza 84 John Amos Major Grant 84 2024 verstorben Tom Bower Marvin 86 2024 verstorben Fred Dalton Thompson Trudeau 73 2015 verstorben Art Evans Leslie Barnes 82 2024 verstorben Reginald VelJohnson Sgt. Al Powell 73 William Atherton Richard Thornburg

78

Bruce Willis in seiner Paraderolle – wie geht es ihm heute?

Stirb Langsam wurde größtenteils in Los Angeles, Kalifornien, gedreht, insbesondere im Fox Plaza, einem Hochhaus, das als fiktiver Schauplatz dient. Der Film erfreut sich auch internationaler Beliebtheit und wird oft als einer der besten Actionfilme aller Zeiten angesehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Am 30. März 2022 verkündete die Familie das Ende der Schauspielkarriere von Bruce Willis. Diese Entscheidung folgte, nachdem bei ihm eine aphasische Störung mit kognitiven Beeinträchtigungen diagnostiziert worden war.

Seine Kollegen berichteten von wiederholten Schwierigkeiten, die er in den Jahren zuvor am Set erlebt hatte, darunter Probleme mit Texten und Abläufen, die seine Abhängigkeit von Hilfe deutlich machten. Im Februar 2023 teilte die Familie die endgültige Diagnose mit: Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz, auch als FTD bekannt. Diese unheilbare Krankheit führte später dazu, dass er seine Fähigkeit zu sprechen verlor.