Stefan Mross und Andy Borg besuchen sich gegenseitig in ihren Shows

Ein Fest für Schlagerfreunde: Erst besucht Stefan Mross seinen Kollegen Andy Borg in dessen Samstagabend-Show am 29. April. Der revanchiert sich dann mit einem Auftritt ins Mross' Sendung "Immer wieder sonntags" am 7. Mai.

Am 29. April 2023 präsentiert Andy Borg (62) eine neue Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Zu Gast ist Stefan Mross (47), der einen ersten Einblick in die neue Staffel von "Immer wieder sonntags" gibt. Der Clou: In der Auftaktfolge am 7. Mai wird dann wiederum Andy Borg bei Stefan Mross vorbeischauen. Das teilt der Südwestrundfunk in einer Pressemeldung mit.

Bei Stefan Mross will Andy Borg eines seiner neuen Lieder singen

Bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird Stefan Mross auch als Sänger auf der Bühne stehen. Andy Borg plant seinen Gegenbesuch für die erste Folge "Immer wieder sonntags" in diesem Jahr. Dazu sagt er: "Weil ich auch gern mal nicht nur der Gastgeber bin, singe ich am Wochenende nach dem Schlager-Spaß für Stefan und sein Publikum eines meiner ganz neuen Lieder."

"Schlager-Spaß" und "Immer wieder sonntags"

Zuvor freut er sich aber auf seine eigene Sendung am 29. April. "Tanz in den Mai - wie oft und gern habe ich dabei schon aufgespielt, vor allem als junger Bursche. Ich selbst bin eher ein Tanzmuffel, das gebe ich gerne zu. Deshalb moderiere ich auch lieber - und plaudere mit tollen Gästen." Neben Stefan Mross kommen Katharina Herz, Die Ladiner, Natalie Holzner, Olaf der Flipper, Fantasy, Die Edlseer und der schwäbische Shanty-Chor "Die Neckar Knurrhähne" aus Nürtingen am Neckar. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr und läuft künftig nicht nur im SWR, sondern auch im MDR.

Stefan Mross führt ab 7. Mai wieder jede Woche durch "Immer wieder sonntags". Geplant sind zwölf Live-Ausgaben aus der Arena in Rust sowie ein Best-of Anfang September 2023. Gäste der ersten Sendung sind neben Andy Borg unter anderen Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim und Nicole. Die Sendung beginnt um 10 Uhr im Ersten.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" und "Immer wieder sonntags" gibt es nach der Ausstrahlung auch zu sehen.