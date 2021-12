Starttermin von "Pam & Tommy" auf Disney+ steht fest

Endlich ist enthüllt worden, wann Lily James und Sebastian Stan als Skandalpaar "Pam & Tommy" bei Disney+ zu sehen sein werden.

Ab dem 2. Februar 2022 wird es auf Disney+ skandalträchtig. Denn dann werden dort - zeitgleich zum US-Start bei Hulu - die ersten drei Folgen von "Pam & Tommy" auch in Deutschland zu sehen sein. In der limitierten Serie, die auf Disney+ unter dem Kanal Star bereitgestellt wird, schlüpfen Lily James (32) und Sebastian Stan (39) in die Rollen des titelgebenden Duo infernale Pamela Anderson (54) und Tommy Lee (59).

Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist das berühmt-berüchtigte Sextape, mit dem der "Baywatch"-Star und der Mötley-Crüe-Schlagzeuger 1995 für Furore sorgten. Neben James und Stan wirken unter anderem auch die Comedystars Seth Rogen (39) und Nick Offerman (51) mit. Rogen spielt in der achtteiligen Serie den Dieb der schlüpfrigen VHS-Aufnahmen, Offerman laut launigem Trailer offenbar einen Komplizen. Wann hierzulande die übrigen fünf Folgen der Miniserie erhältlich sein werden, wurde bislang noch nicht mitgeteilt.