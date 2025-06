Starttermin der zweiten Staffel "Nobody Wants This" steht fest

Von wegen "Keiner will das": Netflix hat schon kurz nach der Premiere von Staffel eins eine zweite Runde von "Nobody Wants This" angekündigt. Jetzt steht der Starttermin fest. Fans der romantischen Komödie mit Adam Brody und Kristen Bell müssen nur noch wenige Monate warten.

Im Herbst gibt es ein Wiedersehen: Kristen Bell und Adam Brody in "Nobody Wants This".

Fans von "Nobody Wants This" müssen nicht mehr allzu lange auf neuen Stoff warten. Die zweite Staffel der Hit-Serie mit Adam Brody (45) und Kristen Bell (44) startet am 23. Oktober 2025 weltweit bei Netflix. Dies verrieten die Darsteller bei einem Event, bei dem sie für Emmy-Nominierungen für die erste Staffel warben.

Dass eine zweite Staffel der romantischen Komödie kommt, ist keine Überraschung. Dies hatte Netflix bereits im Herbst letzten Jahres bekannt gegeben, kurz nach der Premiere der ersten Season im September. Denn die Abonnenten hatten den Titel, der übersetzt "Keiner will das" lautet, schnell ad absurdum geführt. Die Liebesgeschichte des unkonventionellen Rabbis Noah und der ungläubigen Sex-Podcasterin Joanne hatte die Herzen der Zuschauer erobert.

"Die Reaktionen der Fans sind unglaublich und mehr als alles, was ich mir hätte erträumen können. Ich bin so glücklich, dass ich die Geschichte in einer zweiten Staffel fortsetzen kann", sagte die Serienschöpferin Erin Foster (42) damals in einer Mitteilung. Die Story ihrer Serie basiert lose auf ihren eigenen Erlebnissen.

"Nobody Wants This": Das wissen wir über Staffel zwei

Staffel eins von "Nobody Wants This" endete mit einem Cliffhanger. Die Zukunft von Joanne und Noah scheint ungewiss zu sein, nachdem sie verkündet hatte, nicht zum Judentum konvertieren zu wollen. Und Noahs Mutter ist alles andere als begeistert, dass ihr Sohn mit einer "Schickse" liiert ist. Ein prominenter Neuzugang für Staffel zwei steht schon fest. Leighton Meester (39) wird die Mominfluencerin Abby spielen.

"Gossip Girl"-Star Leighton Meester hat eine ganz besondere Verbindung zu "Nobody Wants This": Sie ist mit Adam Brody verheiratet. Mit Kristen Bell hat sie zudem eine gemeinsame Vergangenheit. Meester spielte in zwei Folgen von "Veronica Mars" mit. Mit der Jugenddetektivserie feierte Bell ihren Durchbruch.