Startdatum steht fest: RTL-Dschungelshow findet mit Dr. Bob statt

Das australische Dschungelcamp muss dieses Jahr ausfallen, dafür zeigt RTL die Event-Show "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow". Jetzt hat der Sender das Startdatum und Details zum Inhalt der Show bekannt gegeben.

Dr. Bob darf auch in der Dschungelshow nicht fehlen.

Endlich gibt es Details zur neuen Dschungelshow von RTL. In der 15-teiligen Event-Reihe "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (auch ) kämpfen Promis um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Das hat der Sender . Dabei nimmt nicht nur das altbewährte Moderationsduo Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) die Anwärter genau unter die Lupe.

Dschungelcamp-Liebling Dr. Bob wird die Stars auf Herz und Nieren prüfen. Der Camp-Arzt wird dafür extra aus Australien eingeflogen. Ein Kandidat wird am Ende den ersten Platz im kommenden Dschungelcamp besetzen. In den Live-Shows wird zudem mit Studiogästen auf die Highlights der vergangenen 14 Staffeln "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zurückgeblickt. Die Reihe wird täglich live ab Freitag, 15. Januar (22:15 Uhr) zu sehen sein.

Das , das im Januar 2021 mit der 15. Staffel Jubiläum gefeiert hätte, sollte erstmals nicht in Australien produziert werden, sondern in Wales - genauer gesagt auf Gwrych Castle. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen hat sich RTL dann aber dagegen entschieden. Stattdessen wurde im Oktober die "IBES"-Show mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in Deutschland angekündigt. Zietlow moderiert das Dschungelcamp seit der ersten Staffel, Daniel Hartwich ist seit Staffel sieben dabei.