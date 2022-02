Startdatum für "Obi-Wan Kenobi"-Serie steht fest

Ewan McGregor kommt im Frühjahr als "Star Wars"-Held zurück. Die "Obi-Wan Kenobi"-Serie hat ein offizielles Startdatum.

Gerade durften "Star Wars"-Fans noch das Staffelfinale von "Das Buch von Boba Fett" genießen, schon steht der nächste Fanliebling in den Startlöchern. Der Streamingdienst Disney+ enthüllte ein Poster und den ersten Ausstrahlungstermin für die neue TV-Serie "Obi-Wan Kenobi". , "Obi-Wan Kenobi" starte am 25. Mai.

Mit "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" feierte am 25. Mai 1977 der Auftakt der "Star Wars"-Saga seine Premiere. Als Obi-Wan Kenobi war damals noch Alec Guinness (1914-2000) zu sehen. Für die neue TV-Serie schlüpft Ewan McGregor (50) erneut in die ikonische Rolle, die er schon in den "Star Wars"-Prequel-Filmen spielte. In "Episode I - Die dunkle Bedrohung" (1999), "Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002) und "Episode III - Die Rache der Sith" (2005) war er als Jedi-Meister zu sehen.

Auch Hayden Christensen ist dabei

Auf dem Poster zur Serie "Obi-Wan Kenobi" läuft McGregor durch eine Sandwüste, vermutlich auf seinem Exil Tatooine. Die Geschichte spielt angeblich zehn Jahre nach "Episode III", in der es Obi-Wan nicht gelungen ist, seinen besten Freund und Schüler Anakin Skywalker von der dunklen Seite zurückzuholen. Hayden Christensen (40) wird in der Serie erneut zu Anakin Skywalker alias Darth Vader.

