Starkoch Nelson Müller wird neuer Coach bei Sat.1-Show "The Taste"

Nelson Müller ist in der kommenden "The Taste"-Staffel festes Mitglied der Sat.1-Kochshow. Nach seinem Gastauftritt im letzten Jahr ist der TV-Koch nun fixer Coach und Juror.

Prominenter Neuzugang beim Privatsender Sat.1: In der Kochshow "The Taste" wird zukünftig auch der beliebte TV-Koch Nelson Müller (43) als Juror und Coach zugegen sein. Wie der Sender aus Unterföhring bekannt gab, wird der Chef des Essener Edel-Restaurants "Schote" neben Alexander Herrmann (51), Alexander Kumptner (39) und Tim Raue (48) die Kreationen der Kandidaten in der kommenden elften Staffel bewerten. Das Besondere an "The Taste": Die Teilnehmer präsentieren ihre Schöpfungen auf nur einem Löffel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nelson Müller über sein neues Engagement: "Nach meinem ersten Auftritt als Gastcoach im vergangenen Jahr hat mich der Gedanke an den weißen Porzellan-Löffel nicht mehr losgelassen. Jetzt darf ich als Coach und Juror zu 'The Taste' zurückkehren und kann es kaum erwarten, mit meinem Team Genuss-Geschichten auf dem Löffel zu erzählen - und den anderen Köchen ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen." Die neuen Folgen mit Moderatorin Angelina Kirsch (34) zeigt Sat.1 und der Streamingdienst Joyn im kommenden Sommer.

Bei "The Taste" treten seit 2013 Hobby- sowie auch Profiköche und -köchinnen gegeneinander an. Wer sich gegen die Konkurrenz durchsetzt, gewinnt am Ende 50.000 Euro Preisgeld und darf ein eigenes Kochbuch veröffentlichen. Neben den genannten TV-Köchen nahmen als Juroren und Coaches auch schon Frank Rosin (56), Léa Linster (67), Cornelia Poletto (51), Tim Mälzer (52), Roland Trettl (51) und Maria Groß (43) teil.

Das machte Nelson Müller bislang als TV-Koch

Nelson Müller ist seit vielen Jahren in verschiedenen TV-Formaten als Koch und Ernährungsexperte zu sehen. Nach ersten Auftritten im WDR-Lokalfernsehen trat er zunächst in bekannten Kochsendungen wie "Die Küchenschlacht" oder "Lanz kocht!" im ZDF auf. Außerdem war er bereits in der Sat.1-Show "Deutschlands Meisterkoch" im Jahr 2010 zu sehen. Auch in der dritten Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" nahm Müller in einem Format der ProSieben/Sat.1-Sendergruppe teil.