Staffel zwei von "Bridgerton" ist im Kasten

"Ein herausforderndes Jahr" geht für die "Bridgerton"-Produktion zu Ende. Mit einem emotionalen Post hat Serienschöpfer Chris Van Dusen den Fans nun aber eine Freude bereitet.

Die zweite Staffel von "Bridgerton" ist abgedreht. Serienschöpfer und Showrunner Chris Van Dusen hat verraten, dass die neuen Folgen des erfolgreichen Netflix-Formats im Kasten sind. Lange müssen die Fans also nicht mehr warten, bis es Nachschub gibt von den Geschichten über den heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche. Die neuen Episoden sollen 2022 zu sehen sein.

"Das ist der Abschluss der zweiten Staffel!", . Er sei stolz auf Cast und Crew, "die in diesem sehr herausfordernden Jahr" jeden Tag die Arbeit zum Laufen gebracht haben, fügte er hinzu. Der Showrunner postete zudem ein Foto, das ihn mit Jonathan Bailey (33) zeigt, der erneut Anthony Bridgerton spielt. Zu sehen ist auf dem Schnappschuss zudem Newcomerin Simone Ashley (26), die in Staffel zwei Kate Sharma verkörpert. Die beiden könnten das neue "Bridgerton"-Traumpaar abgeben...

Darum geht's in Staffel zwei

Anthony Bridgerton wird in Staffel zwei von "Bridgerton" auf Liebessuche gehen. Netflix hat anlässlich eines Fan-Events im September aus den neuen Episoden veröffentlicht. Das Oberhaupt der Bridgertons trifft dabei auf Kate Sharma und die beiden geraten in ein hitziges Gespräch. Anthony wird offenbar versuchen, eine Ehe mit Kates Schwester Edwina Sharma (Charithra Chandran) einzugehen, jedoch feststellen, dass Amors Pfeil eigentlich auf die selbstbewusste Kate zeigt.

Die Produktion von Staffel zwei begann im Mai an verschiedenen Orten in London und musste wegen zweier Corona-Fälle zwischenzeitlich pausieren. Die Hauptdarstellerin von Staffel eins, Phoebe Dynevor (26), kehrt für die neuen Folgen zurück, ihr Co-Star Regé-Jean Page (33) wird nicht mehr Teil der Serie sein.

"Bridgerton", das auf Julia Quinns gleichnamiger Romanreihe basiert, erzählte in Staffel eins die Geschichte von Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), der ältesten Tochter einer einflussreichen Familie, die ihr Debüt auf dem Heiratsmarkt gibt. Nun rückt also Lord Anthony Bridgerton in den Mittelpunkt, der in Staffel eins als Daphnes Bruder ein Wörtchen bei der Männerwahl seiner Schwester mitreden wollte.