Staffel 2 von "Tiger King" startet schon im November

"Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt": Netflix stellt mit einem irren Teaser die zweite Staffel von "Tiger King" vor. Die neuen Folgen des Doku-Phänomens kommen schon im November zum Streamingdienst.

Keine zwei Monate gilt es noch zu warten, dann kehrt "Tiger King" zurück. Am 17. November 2021 startet bei Netflix die zweite Staffel der erfolgreichen Doku-Serie "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere". Das gab der Streamingdienst am Wochenende bei einem Event bekannt, das diverse Neustarts des Anbieters vorstellte.

Im März 2020 starteten bei Netflix die ersten acht Folgen der Doku über den exzentrischen Zoobesitzer Joseph Allen Maldonado-Passage alias Joe Exotic (58). Er soll einen versuchten Mord in Auftrag gegeben haben und wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt. Am Anfang trug die Reihe in Deutschland noch den sperrigen Titel "Großkatzen und ihre Raubtiere". Erst als sie im Laufe des ersten Corona-Lockdowns zum globalen Phänomen wurde, erhielt sie auch bei uns den Originaltitel "Tiger King" als Obertitel.

Teaser zu "Tiger King 2" verspricht noch mehr Wahnsinn

Netflix hat das Startdatum von "Tiger King 2" in Form eines . Neben dem Termin zeigt der Clip auch schon Szenen aus den neuen Folgen. Und die versprechen, wild zu werden. Die erste Staffel habe nur an der Oberfläche des Phänomens Joe Exotic gekratzt. Wie der Trailer andeutet, wird auch thematisiert, wie die erste Season zum globalen, Meme-generierenden Kult wurde.

