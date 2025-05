"Squid Game" und mehr: Die Serien-Highlights im Juni

Gleich zwei überaus beliebte Serien der vergangenen Jahre gehen im Juni in neue Staffeln. Daneben können Streaming-Zuschauer auch die neuen Abenteuer der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom erleben.

Nicht nur das Squid Game geht im Juni auf Netflix weiter, auch allen Fans der verrückten, liebevollen Küchenmannschaft aus "The Bear" werden weitere Delikatessen in Form einer vierten Staffel serviert. Los geht der Serienmonat allerdings mit den möglicherweise bekanntesten Zwillingen Deutschlands.

"Kaulitz & Kaulitz": Ab 17. Juni auf Netflix

Die Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" über die beiden berühmten Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom (35) sorgte im vergangenen Sommer auf Netflix für Furore. Fast auf den Tag genau ein Jahr später geht es jetzt mit Staffel zwei weiter - und die verspricht Bill Kaulitz zufolge zu werden "wie Staffel eins auf Ecstasy!"

Laut Netflix drehen sich die neuen Episoden um das aufregende Leben der Zwillinge "zwischen Hollywood Hills und deutscher Heimat". Im Trailer zu Staffel zwei geht die Gruppe Tokio Hotel auf Tour, die Nerven liegen blank, Bill bezeichnet sich selbst als "Goldesel" und Tom sagt gleich drei Mal die Worte "Marc, Marc, Marc". Fans dürfen somit auf neue Enthüllungen aus der kunterbunten Kaulitz-Welt gespannt sein.

"Ironheart": Ab 25. Juni bei Disney+

Mit "Ironheart" startet gegen Ende des Monats eine neue Superhelden-Serie der Marvel Studios auf Disney+. Die Show mit Hauptdarstellerin Dominique Thorne (27) setzt die Ereignisse aus "Black Panther: Wakanda Forever" fort. Die junge MIT-Studentin Riri Williams (Thorne) möchte sich einen eigenen, an Iron Man erinnernden Kampfanzug basteln und in ihrer Heimatstadt Chicago zur Heldin werden.

Dazu ist die junge Frau auf die finanzielle Hilfe des schwer durchschaubaren Außenseiters Parker Robbins (Anthony Ramos, 33) angewiesen, den Comic-Leserinnen und Leser als Bösewicht The Hood kennen dürften. "Ironheart" spielt "im Spannungsfeld zwischen Technologie und Magie", gab Disney vorab zur neuen Miniserie bekannt. Los geht es am Starttag, dem 25. Juni, mit drei der sechs Episoden der Show.

"The Bear: King of the Kitchen": Ab 26. Juni bei Disney+

Die umjubelte, mit zahlreichen Fernsehpreisen ausgezeichnete FX-Serie "The Bear: King of the Kitchen" kehrt am 26. Juni mit zehn neuen Episoden aus Staffel vier auf den Maus-Streamingdienst Disney+ zurück. Nachdem in Staffel zwei das Restaurant The Bear errichtet und in Staffel drei in Betrieb genommen wurde, stellt sich nun für die Mannschaft rund um Carmy (Jeremy Allen White, 34), Sydney (Ayo Edebiri, 29) und Co. die Frage, ob ihr neues Business von Dauer sein wird.

So installiert Onkel Cicero (Oliver Platt, 65) eine Art Wecker, der die Belegschaft des Restaurants daran erinnern soll, wann das Geld aufgebraucht ist, . Carmy verspricht indes, ruhig zu bleiben und mit seiner Küche Menschen glücklich zu machen - wohl auch als Reaktion auf Sydney, die am Ende der dritten Staffel mit dem Gedanken spielte, das Etablissement zu verlassen und woanders ihr berufliches Glück zu finden.

"Squid Game": Ab 27. Juni auf Netflix

Die beliebteste Netflix-Serie von allen endet im Juni. Die finale, dritte Staffel von "Squid Game" schließt die düstere, so packende Erzählung um brutale, tödliche Kinderspiele ab - und das Geld, das einige unglückliche Seelen damit zu verdienen hoffen.

Nach dem schockierenden Cliffhanger aus der letzten Episode von Staffel zwei stürzt sich Protagonist Gi-hun (Spieler 456, Lee Jung-jae) erneut mitten hinein "in das brutale Herz der Spiele", wie Netflix zuvor mitteilte. Der vorherige Gewinner des Squid Game ist entschlossen, dem mörderischen Wettbewerb nun ein- für allemal ein Ende zu setzen. Dabei sieht sich Gi-hun "neuen Gefahren gegenüber - darunter dem Frontmann, der als Spieler 001 getarnt die Rebellion infiltriert hat".

zeigt neben Gi-hun, der lebendig in einem Sarg zurück in die Arena getragen wird, auch einige weitere bekannte Gesichter wie den Frontmann (Lee Byung-hun, 54) oder Polizist Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon, 33).