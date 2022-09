"Squid Game": Tritt Leonardo DiCaprio eines Tages in der Serie auf?

Der Schöpfer von "Squid Game" denkt laut darüber nach, Leonardo DiCaprio eines Tages in der Serie mitspielen zu lassen. Vor Staffel drei dürfen Fans der Netflix-Show damit allerdings nicht rechnen.

Leonardo DiCaprio könnte womöglich in einer dritten Staffel der Netflix-Serie mitwirken, die außerhalb von Südkorea spielen würde.

Bei der Emmy-Verleihung vor wenigen Tagen gab es für die bitterböse Netflix-Serie "Squid Game" ganze sechs Preise, darunter für Serienstar Lee Jung-jae (49) den Emmy als "Hauptdarsteller in einer Dramaserie". Serienmacher Hwang Dong-hyuk (51) erhielt zudem den Emmy als "Bester Regisseur" für die Auftaktepisode "Rotes Licht, grünes Licht". Bei einer Pressekonferenz in seinem Heimatland Südkorea verriet Hwang jetzt auch, dass er womöglich Superstar Leonardo DiCaprio (47) für eine potenzielle dritte Staffel der Serie anfragen wird. .

In Staffel zwei spielen keine Hollywood-Stars mit

In der bereits bestätigten zweiten "Squid Game"-Staffel werden jedoch laut dem Serienmacher noch keine Hollywood-Stars auftreten. Dies sei "nicht Teil seines Plans", so Hwang, da die neuen Episoden wiederum in Südkorea spielen. Sollte Netflix aber eine dritte Staffel bestellen, könnte sich das ganz offenbar ändern.

"Leonardo DiCaprio sagte, dass er ein großer Fan von 'Squid Game' ist, wenn es also die Zeit oder die Gelegenheiten erlauben, könnten wir ihn fragen, bei den Spielen mitzumachen", erläuterte der Serienmacher. Auch viele andere Hollywood-Stars hätten öffentlich erklärt, die Serie zu lieben.

"Squid Game": Was der Serienmacher noch über Staffel zwei verrät

Die zweite Ausgabe wird demnach im kommenden Jahr in die Produktion starten, um 2024 auf Netflix zu erscheinen. Das Budget und damit die Produktionswerte der Serie werden dieses Mal deutlich höher liegen, wie der Serienmacher auch noch verriet. Auch habe er schon die - vermutlich abermals tödlichen - Spiele festgelegt, die in den neuen Episoden zu sehen sein werden.