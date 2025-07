"Squid Game": Staffel drei angelt sich beeindruckenden Netflix-Rekord

Das Phänomen "Squid Game" weiß weiterhin ein weltweites Publikum zu begeistern. Die dritte und finale Staffel fuhr einen beachtlichen Netflix-Rekord ein.

Mit der finalen dritten Staffel hat die südkoreanische Serie "Squid Game" etwas geschafft, das selbst den beiden immens erfolgreichen Seasons zuvor nicht gelungen ist. In gerade einmal drei Tagen knackten die finalen sechs Folgen der düsteren Serie die Marke von 60 Millionen Zugriffe - ein neuer Rekord für Streaminganbieter Netflix. Das ist gleichbedeutend mit fast 370 Millionen gestreamten Stunden, der vergangenen Woche von Netflix hervorgeht.

Zum Vergleich: Auf Platz zwei der nicht-englischen Produktionen befindet sich die neue spanische Serie "Olympo", die es im selben Zeitraum auf nur 6,9 Millionen Zugriffe (etwa 44 Millionen Stunden) gebracht hat. Und auch englischsprachige Serien wie "The Waterfront" und "Ginny & Georgia" . Der Hype um das Finale hat zudem offenbar dazu geführt, dass einige Personen die Serie in ihrer Gänze wieder- oder nachholten. Denn auf Platz sechs und Platz drei befinden sich in der nicht-englischen Topliste für die vergangene Woche die erste und die zweite Staffel.

Damit ist die finale Staffel von "Squid Game" schon , nicht-englischen Produktionen zu finden. Angeführt wird die ewige Bestenliste, wie könnte es anders sein, derzeit von den beiden vorangegangenen Staffeln der Serie. Der Start von Season drei ist sogar noch beeindruckender, wenn man sich vor Augen führt, dass sie im Gegensatz zu den beiden Vorgängern aus lediglich sechs Folgen besteht. Staffel zwei hatte noch sieben, Staffel eins sogar neun Episoden vorzuweisen.

Wie geht es mit "Squid Game" weiter? Achtung, Spoiler zum Serienfinale

Die große Frage angesichts des anhaltenden Erfolgs der Serie lautet nun natürlich, wie Netflix sein heißestes Eisen weiterschmieden könnte. Schon seit längerer Zeit halten sich die Gerüchte, dass eine US-Version zu "Squid Game" in Planung sei. Die finale Folge des Originals hat das noch einmal befeuert. Immerhin ist in der letzten Einstellung Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (56) zu sehen, die auf US-Boden Kandidaten für eine neue "Squid Game"-Runde zu rekrutieren scheint.

Tatsächlich berichtete schon im Oktober vergangenen Jahres, dass der "Sieben"- und "Fight Club"-Filmemacher David Fincher (62) angeblich eine englischsprachige Version der Netflix-Serie entwickeln soll.