Spielentwickler Neil Druckmann verlässt "The Last of Us"

Die Fortsetzung der Videospielverfilmung "The Last of Us" wird bereits heiß erwartet. Jetzt sorgt eine Nachricht für Unruhe: Spielentwickler Neil Druckmann verlässt das Set der Emmy-gekrönten Endzeit-Serie.

Neil Druckmann entwickelte das PC-Spiel "The Last of Us" und führte auch Regie bei den Verfilmungen.

Die dritte Staffel "The Last Of Us" wird anders werden als ihre Vorgänger. Denn Neil Druckmann (46), der Schöpfer der Original-Videospiele, die in der Serie verfilmt wurden, gab am Mittwoch bekannt, dass er seinen Posten als Co-Showrunner, Autor und Regisseur räumen wird.

Das teilte Druckmann über seine Social-Media-Kanäle mit, unter anderem . soll er allerdings als Co-Creator und ausführender Produzent mit an Bord bleiben. Seinem eigenen Statement zufolge werde er sich künftig auf Naughty Dog, das von ihm geleitete Computerspiel-Unternehmen, konzentrieren.

"Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, mich von meiner kreativen Beteiligung an 'The Last of Us' auf HBO zurückzuziehen", so Druckmann in seinem Statement. "Nachdem die Arbeit an Staffel zwei abgeschlossen ist und bevor irgendeine bedeutsame Arbeit an Staffel drei beginnt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, mich voll und ganz auf Naughty Dog und seine zukünftigen Projekte zu konzentrieren."

Die Serie mitzugestalten, wäre ein Höhepunkt seiner Karriere gewesen. Es wäre ihm eine Ehre gewesen, an der Seite von Drehbuchautor Craig Mazin (54) zu arbeiten und die erste (mit acht Emmys ausgezeichnete) und zweite Staffel zu produzieren, Regie zu führen und zu schreiben. Mazin wird für Staffel drei laut Berichterstattung als alleiniger Showrunner fungieren.

Darum wird es in Staffel drei gehen

Während Staffel zwei von der breiten Fangemeinde kritisiert wurde, weil die Handlung stark von der Spielvorlage abwich, soll sich in Anlehnung an das Spiel in der dritten Staffel auf die Rolle der Abby (Kaitlyn Dever) konzentriert werden und ihre Perspektive beleuchtet werden.

Achtung, Spoiler!

"The Last of Us" spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der eine Epidemie Menschen in eine Art Zombies verwandelt. In Staffel eins begab sich der Überlebende Joel (Pedro Pascal) mit der jungen Ellie (Bella Ramsey) auf eine Reise durch die verlassenen Vereinigten Staaten. Staffel zwei setzt nach einem Zeitsprung von fünf Jahren ein. Ellie und Joel werden von den Ereignissen der Vergangenheit eingeholt. Soldatin Abby will nach dem Tod ihres Vaters Rache an Joel nehmen. Dr. Jerry Anderson, plante, Ellie zu operieren, um einen Impfstoff gegen die Cordyceps-Infektion zu entwickeln. Dabei wurde er von Joel erschossen.