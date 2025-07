Space-Streaming: NASA+ kommt diesen Sommer zu Netflix

Seit 2023 überträgt die Raumfahrtbehörde der USA über NASA+ Raketenstarts und Weltraumspaziergänge. Nun wächst das Publikum. Netflix nimmt den Space-Streamingdienst in sein Programm auf.

Blick auf das Kennedy Space Center, dem Weltraumbahnhof der NASA, in Cape Canaveral, Florida.

Raketenstarts, Weltraumspaziergänge oder Dokus über das Weltall: Das gibt es bald auf Netflix zu sehen. Der Streamingdienst nimmt die Livestreams der US-Weltraumbehörde NASA in sein Programm auf. Der Launch von NASA+ soll noch in diesem Sommer erfolgen. Das gab Netflix in einer Pressemitteilung bekannt.

"Unser Weltraumgesetz von 1958 fordert uns auf, unsere Geschichte der Weltraumforschung mit einem möglichst breiten Publikum zu teilen", wird NASA+-Chefin Rebecca Sirmons zitiert. "Gemeinsam setzen wir uns für ein Goldenes Zeitalter der Innovation und Entdeckung ein, das neue Generationen inspiriert - ganz bequem von der Couch aus oder über das Smartphone in der Hand", erklärt sie zu dem Netflix-Deal.

Das steckt hinter NASA+

NASA+ ging 2023 online, als Ergänzung zu NASA TV und zur Webseite der Weltraumagentur. 2024 stellte die NASA den Betrieb ihres TV-Senders ein, Nutzer wurden zu NASA+ umgeleitet. Als Angebot einer staatlichen Einrichtung ist der Streamingdienst kostenlos.

NASA+ ist nicht nur über die Webseite der NASA, sondern auch über Apps für iOS und Android verfügbar. Darüber hinaus ist NASA+ über diverse Smart-TV-Anbieter wie Roku oder Amazon Fire TV erreichbar. Seit Mai 2025 gibt es einen eigenen Kanal bei Amazon Prime Video. Nun kommt noch Netflix mit seinen über 700 Millionen weltweiten Usern dazu. Der Anbieter soll dort bei allen Arten von Abonnements integriert werden.

Wie sein TV-Vorgänger zeigt NASA+ Live-Events wie Raketenlaunches oder Andockmanöver. Dazu gibt es diverse Dokureihen über Raumfahrt und Wissenschaft und Bilder der Erde von der Raumstation ISS.