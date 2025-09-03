Sophie Turner wird neue Lara Croft

Die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner übernimmt die Rolle der legendären Videospiel-Heldin Lara Croft in der neuen Amazon-Serie. Phoebe Waller-Bridge ist Showrunner der "Tomb Raider"-Adaption.

Die Stiefel sind geschnürt, die Pistolen geladen: Sophie Turner (29) wird zur neuen Lara Croft. Amazon gab am Mittwoch bekannt, dass die "Game of Thrones"-Darstellerin die Hauptrolle in Phoebe Waller-Bridges (40) Live-Action-Adaption der legendären "Tomb Raider"-Videospielreihe übernehmen wird. Die Britin folgt damit auf Oscar-Preisträgerinnen wie Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (36), die die Archäologin bereits auf der großen Leinwand verkörperten.

"Ich bin so aufgeregt, die formidable Sophie Turner als unsere Lara an der Seite dieses phänomenalen kreativen Teams anzukündigen. Es kommt nicht oft vor, dass man eine Show dieser Größenordnung mit einem Charakter machen kann, den man geliebt hat, als man aufgewachsen ist", erklärte Waller-Bridge in einem Statement. Die "Fleabag"-Schöpferin schwärmte weiter: "Jeder an Bord ist voller Leidenschaft für Lara und sind alle so maßlos, mutig und urkomisch wie sie ist. Holt eure Artefakte raus. Croft kommt."

Turner: "Ich gebe alles, was ich habe

Turner selbst zeigte sich "überglücklich" über die Rolle der ikonischen Figur. "Sie ist so ein ikonischer Charakter, der so vielen so viel bedeutet - und ich gebe alles, was ich habe", sagte die Schauspielerin. Die Herausforderung ist Turner bewusst: "Das sind riesige Schuhe, die es zu füllen gilt, wenn man in die Fußstapfen von Angelina und Alicia mit ihren kraftvollen Darbietungen tritt, aber mit Phoebe am Ruder sind wir (und Lara) alle in sehr sicheren Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, was wir vorhaben."

Neben Turner konnte Amazon weitere namhafte Talente für das Projekt gewinnen. Jonathan Van Tulleken, Regisseur der gefeierten Serie "Shōgun", wird bei der "Tomb Raider"-Serie Regie führen. Chad Hodge fungiert als Co-Showrunner und Executive Producer an der Seite von Waller-Bridge. Amazon bestätigte außerdem, dass die Produktion der Serie in Zusammenarbeit mit Spieleentwickler Crystal Dynamics am 19. Januar 2026 beginnen soll. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Revolution in der Gaming-Branche

Lara Croft revolutionierte 1996 bei ihrem Videospiel-Debüt die Gaming-Industrie als weibliche Abenteuererin in einer von Männern dominierten Branche. Die Figur schaffte schon früh den Sprung ins Kino: Angelina Jolie brachte sie 2001 in "Lara Croft: Tomb Raider" erstmals auf die große Leinwand und spielte 274 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. 2003 folgte die Fortsetzung "The Cradle of Life". 17 Jahre später übernahm Alicia Vikander die Rolle in der 2018er-Neuauflage, die ebenfalls rund 274 Millionen Dollar einspielte.