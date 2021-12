Sonja Zietlow und Daniel Hartwich: Das wird in Südafrika anders

Im Januar startet die Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verraten im Vorfeld, was im Ausweich-Camp in Südafrika anders wird als in Australien.

21. Dezember 2021 - 17:33 Uhr | (wag/spot)

Daniel Hartwich (l.) und Sonja Zietlow freuen sich auf ihren neuen Arbeitsplatz in Südafrika. © RTL / Stefan Gregorowius

Im Januar 2022 geht es wieder los. RTL startet mit der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Knapp einen Monat, bevor sie live aus Südafrika auf Sendung gehen, verraten die Moderatoren Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43), was im Corona-bedingten Ausweich-Camp anders wird als in Australien. Südafrika ist "trockener und staubiger" als Australien "Ich freue mich wirklich sehr auf Südafrika, das ist ein wundervolles Land. Das Klima ist mega, die Menschen sind toll und es gibt total viele spannende Tiere", gerät die Afrika-erfahrene Sonja Zietlow im RTL-Interview direkt ins Schwärmen. Die Hitze sei in Südafrika "trockener und staubiger" als in Australien, wo das deutsche Dschungelcamp bislang angesiedelt war. "Man schwitzt nur ein bisschen vor sich hin und trieft nicht so." Daniel Hartwich hingegen freut sich "auf den tollen Weißwein, den es in Südafrika geben soll". Ein Gerücht, das seine Moderationskollegin durchaus bestätigen kann: "Ich trinke ja eigentlich keinen Wein, aber als ich damals in Südafrika war, genehmigte ich mir einen und war prompt überzeugt." Die edlen Tropfen seien schlicht "der Hammer". Anders werden auf dem afrikanischen Kontinent aber nicht nur das Klima und die Weine sein, sondern auch die Produktionsbedingungen, unter denen das gesamte Team arbeitet. "In Australien kennen wir uns inzwischen richtig gut aus, jede Ecke und jeder Busch im Camp sind uns bekannt", erklärt die 53-Jährige. Nun wisse man "plötzlich nicht mehr, wie es vom Baumhaus ins Camp geht". Außerdem gebe es "keine Zeitverschiebung" mehr. Kein Weißwein, aber ein größeres Camp? Was die Camp-Bewohner dieses Jahr erwartet, wissen auch die Fernsehmoderatoren noch nicht - außer, dass sie laut Hartwich wohl nicht in den Genuss des guten Weißweines kommen werden. Sonja Zietlow hat jedoch eine Ahnung: "Die Australier haben ihr Dschungelcamp vor Corona schon in Südafrika produziert. Da habe ich mal hereingeschaut. Das Camp sieht irgendwie größer aus." Welche zwölf Stars 2022 in den südafrikanischen Dschungel ziehen und sich den Prüfungen stellen, ist bislang noch größtenteils geheim. Bestätigt ist lediglich die Teilnahme dreier Kandidaten: Designer und Stil-Ikone Harald Glööckler (56), Sänger Lucas Cordalis (54) und "Die Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic (27). Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am Freitag, 21. Januar 2022 um 21:30 Uhr bei RTL. Der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin wird am 5. Februar gekürt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de