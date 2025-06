Sommerpause für die "heute-show": Aber es gibt neue Ableger

Fans der "heute-show" müssen während der aktuellen Sommerpause nicht gänzlich auf die ZDF-Satire verzichten. Von Juni bis August ersetzen verschiedene Ablegerformate die Sendung von Oliver Welke. Mit dabei sind auch etliche Stars der "heute-show".

Oliver Welke präsentiert die satirische ZDF-Sendung seit 2009. Am 6. Juni verabschiedete sich das Format in eine längere Sommerpause.

Nachdem sich Oliver Welke (59) am 6. Juni mit seiner Satiresendung "heute-show" in die Sommerpause verabschiedet hat, weist das ZDF auf mehrere Ersatzformate hin. Mit diesen Ablegern, die freitags ab 22:30 Uhr laufen, lässt sich die "Oliver-Welke-freie-Zeit" überbrücken. Neben dem bereits bekannten Reportageformat "heute-show spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster kommt bald "heute-show extra". Darin sind ebenfalls aus der Sendung bekannte Gesichter zu sehen.

Vier Reportagen mit Lutz van der Horst und Fabian Köster

Vier investigative "heute-show spezial"-Einsätze mit Köster und van der Horst sind in diesem Sommer geplant. Bereits am 13. Juni nehmen die beiden die deutsche Infrastruktur unter dem Motto "Deutschland hat ganz schlimm Brücken" unter die Lupe. Am 20. Juni heißt es "Der Koalitionsvertrag im Check". Im August soll es noch zwei weitere Folgen "heute-show spezial" geben. Dann dreht es sich unter anderem um die Tabakindustrie.

Die neuen Extra-Ableger der "heute-show"

"heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer!" heißt es dann am 27. Juni. Darin gibt Netzreporterin Larissa aka Martina Hill Ratschläge und Empfehlungen für den idealen Sommer. Mit ihrer Figur Mandy gehe Hill zudem "mit geballter Kraft gegen den Fachkräftemangel bei den Bademeisterinnen und Bademeistern vor". Auch Olaf Schubert und "Let's Dance"-Juror Jorge González sind in der Folge dabei.

Am Freitag, 11. Juli, steht "heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" an. Valerie Niehaus nimmt dann den Tech-Milliardär unter die Lupe. In der Episode schlüpfen zudem Gisa Flake, Katjana Gerz, Matthias Matschke und Alexander Wipprecht in fiktive Rollen.

Zwei Ausgaben "heute-show extra - Das Quiz" mit Lutz van der Horst werden am 25. Juli und 1. August ausgestrahlt. An der Seite von Gisa Flake und Olaf Schubert dürfen zwei Politikerinnen oder Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellen. Am 8. August lädt Fabian Köster in "heute-show extra - Next Stop Köster" dann noch Politiker zum Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre ein - zum Beispiel auf der Achterbahn.