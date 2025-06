Sommerpause für den "Tatort": So geht es in der nächsten Saison weiter

Die Sonntagskrimi-freie Zeit hat begonnen - zumindest was Erstausstrahlungen betrifft. Ab Mitte September dreht sich das Personalkarussell beim "Tatort" dafür umso wilder. Diese Änderungen stehen in der kommenden Saison 2025/2026 an.

Kommende Saison startet ein neues "Tatort"-Team in Frankfurt am Main (l.) - und es heißt Abschiednehmen von den Münchner Ermittlern Batic und Leitmayr alias Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.

Für Sonntagkrimifans hat nach dem "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball" (22. Juni, das Erste) die Sommerpause begonnen. Die neue Saison startet am 14. September. "Ob es mit einem 'Tatort' oder einem 'Polizeiruf 110' wieder losgeht, ist noch offen", heißt es bis dato von der ARD.

Sicher ist aber, dass in der Saison 2025/2026 einige personelle Veränderungen anstehen. Besonders schmerzlich sind die Abschiede in München, Münster und schlussendlich auch in Wien. Dafür werden neue Ermittlerteams für frischen Wind sorgen. Die meisten Änderungen finden zum Jahreswechsel 2025/2026 oder im Verlauf des Jahres 2026 statt.

Abschiede von langjährigen Teams und Ermittlern

München: Kommissare Batic und Leitmayr

Das beliebte Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verabschiedet sich nach 100 gemeinsamen Fällen. Die Dreharbeiten für die finale Doppelfolge "Unvergänglich" finden seit Mai bis Mitte Juli statt. Ein genauer Sendetermin steht noch aus.

Ab 2026 gibt es dann ein halb neues Ermittler-Team. Carlo Ljubek stößt als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak zum Sonntagskrimi hinzu. Ferdinand Hofer bleibt als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann erhalten. Ihr Auftaktfall wird Ende 2025 gedreht.

Münster: Staatsanwältin Wilhelmine Klemm

Mechthild Großmann, die seit 2002 die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm im Münster-"Tatort" spielt, steigt aus. Ihr letzter Krimi wird Ende 2025 gesendet. Die Hauptfiguren Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) bleiben jedoch erhalten.

Eine Nachfolge für die Staatsanwältin ist bislang nicht bekannt.

Wien: Kommissare Eisner und Fellner

Das Wiener Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) beendet seinen Dienst Ende 2026. Beide haben ihren Ausstieg offiziell angekündigt und lösen bis dahin noch drei weitere Fälle.

Die Nachfolge ist bislang nicht bekannt.

Veränderungen in den Teams

Dresden: Kommissare Winkler und Schnabel

Nach dem Abschied von Karin Hanczewski als Kommissarin Karin Gorniak steht der erste Fall ohne sie für das "Tatort"-Team aus Dresden an. Wie der Sender 2024 bekanntgab, werden die Kommissare Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) fürs Erste als Duo weiterermitteln.

Der nächste Krimi mit dem Arbeitstitel "Tatort: Siebenschläfer" ist für das laufende Jahr 2025 angekündigt.

Kiel: Kommissarinnen Sahin und Krieger

Nachdem Axel Milberg alias Kommissar Borowski im Frühjahr 2025 seinen letzten Fall löste, übernimmt in Kiel künftig ein zur Hälfte neues, rein weibliches Ermittlerinnen-Duo. Die Schauspielerinnen Almila Bagriacik - seit 2018 als Kommissarin Mila Sahin dabei - und Karoline Schuch - neu als Polizeipsychologin Elli Krieger - stellen sich den Sonntagskrimifans mit der Doppelfolge "Tatort: Unter Freunden / Unter Feinden" vor.

Ende 2024 wurden die Krimis in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt, weiteren Orten in der Region sowie in Hamburg gedreht. Voraussichtlich soll der Auftaktfall "2026 an zwei Sonntagen hintereinander im Ersten zu sehen sein", wie der NDR mitteilte.

Franken: Voss und Rathgeber

Rosalie Thomass steigt beim Franken-"Tatort" als neue Kommissarin Emilia Rathgeber ein. Die Dreharbeiten zu ihrem ersten Fall beginnen im Juli 2025. Sie folgt damit auf Dagmar Manzel (Paula Ringelhahn) und ermittelt künftig an der Seite von Fabian Hinrichs (Felix Voss).

Die Ausstrahlung ihres ersten gemeinsamen Falls wird frühestens 2026 erwartet.

Komplett neues Team und Konzept

Frankfurt am Main: Kommissare Azadi und Kulina

Ab Herbst 2025 startet das neue Ermittlerduo Maryam Azadi, gespielt von Melika Foroutan, und Hamza Kulina (Edin Hasanović) beim "Tatort"-Ableger in Frankfurt am Main. Das Team ermittelt in sogenannten Cold Cases, also ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit - ein neues Konzept innerhalb der Reihe.

wird der Auftaktkrimi "Tatort: Dunkelheit" am Sonntag, 5. Oktober 2025, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. "Tatort: Licht" läuft demnach am 30. November und "Fackel" voraussichtlich 2026.

Und welche Veränderungen stehen beim "Polizeiruf 110" an?

Derzeit sind keine personellen Themen rund um die "Polizeiruf 110"-Teams bekannt.