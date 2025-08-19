Sommerpause endet: Die Polittalks starten im September wieder

Die Politik-Talkshows "Maybrit Illner", "Caren Miosga", "Hart aber fair" und "Maischberger" kehren im September ins Programm zurück - das sind die konkreten Termine.

"Hart aber fair", "Maybrit Illner" und die anderen beiden Polit-Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Sendern starten im September mit neuen Ausgaben.

Nach mehrwöchiger Sommerpause kehren die großen Polit-Talkshows von ARD und ZDF im September ins TV-Programm zurück, wie beide Sender auf Anfrage von spot on news bestätigt haben. Das sind die konkreten Starttermine.

Maybrit Illner gibt den Startschuss

Start im ZDF: Den Auftakt macht Moderatorin Maybrit Illner (60) am Donnerstag, 11. September, um 22:15 Uhr im ZDF. Die nach ihr benannte wöchentliche Polit-Talkshow wird seit 1999 im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert.

Weiter geht es bei der ARD: Moderatorin Caren Miosga (56) kehrt am Sonntag, 14. September, um 21:45 Uhr auf die Bildschirme zurück. Die Journalistin hat sich mit ihrem gleichnamigen wöchentlichen Talkformat, das seit Anfang 2024 im TV-Studio in Berlin-Adlershof entsteht, neben den Talk-Klassikern etabliert.

Es folgt "Hart aber fair": Am Montag, 15. September, startet um 21 Uhr im Ersten die neue Live-Ausgabe mit Moderator Louis Klamroth (35). Er übernahm die wöchentliche interaktive Talkshow 2023 nach 22 Jahren von Moderator Frank Plasberg. Produziert wird das Format im WDR Studio in Köln und im Studio Berlin-Adlershof.

"Maischberger" im traditionellen Live-Doppelpack macht die Auftaktrunde komplett: Moderatorin Sandra Maischberger (58) ist am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. September, jeweils ab 22:50 Uhr im Ersten zu sehen. Ihr Talk läuft seit 2003 und wird mehrmals wöchentlich sowohl in Berlin-Adlershof als auch in Köln produziert.

Die ersten Gäste und Themen wurden noch nicht bekanntgegeben.

Die Talk-Termine im Überblick

"Maybrit Illner": Donnerstag, 11. September, 22:15 Uhr, ZDF

"Caren Miosga": Sonntag, 14. September, 21:45 Uhr, das Erste

"Hart aber fair": Montag, 15. September, 21 Uhr, das Erste

"Maischberger": Dienstag, 16. September, 22:50 Uhr, das Erste

"Maischberger": Mittwoch, 17. September, 22:50 Uhr, das Erste