"Sommerhaus der Stars": RTL erhöht Preisgeld, doch es gibt einen Haken

RTL hat das Preisgeld für die zehnte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" erhöht. Statt um 50.000 Euro kämpfen die Promi-Paare jetzt um 75.000 Euro - allerdings nur unter einer Bedingung.

Am 16. September startet die Jubiläumsstaffel "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL (eine Woche früher auf RTL+). Seit 2016 bietet die Reality-Show "Krach, Konflikte und Couple-Kampf" im TV, wie es in einer Ankündigung des Senders zur nunmehr zehnten Staffel heißt. Zum Jubiläum erhöht RTL auch das Preisgeld - von 50.000 auf 75.000 Euro.

Höheres Preisgeld nur bei Rauchfreiheit

Im gleichen Atemzug warnt RTL die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerinnen und Teilnehmer: "Doch aufgepasst: Schon ein einziger Zug an einer Zigarette, egal von wem und der 25.000 Euro schwere Extra-Batzen verpufft schneller als der Rauch im Wind. Jede Glut birgt Gefahr, jeder Funke könnte für alle Promipaare teuer werden." Nur wenn "die Bude rauchfrei" bleibt, verspricht der Sender "das volle Jubiläums-Preisgeld".

In den Couple-Kampf um die bis zu 75.000 Euro steigen Kult-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre (54) ein, Schauspieler Jochen Horst (63) mit seiner Ehefrau Tina (52) sowie der von den Hot Banditoz bekannte Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh (37).

"Das Sommerhaus der Stars" startet im Doppelpack bei RTL

Außerdem ziehen ins "Häuschen Elend" Reality-TV-Star Paulina Ljubas (28) mit Tommy Pedroni (30), Tara Tabitha (32) mit Freund Dennis Lodi (30), Content Creator Ryan Wöhrl (23) mit seiner Lina (25), Influencerin Edda (24) mit ihrem Freund Michael (27) sowie Calvin Kleinens (33) jüngerer Bruder Marvin Kleinen (30) mitsamt Jennifer Degenhart (27).

Zwei weitere Paare werden zudem im Verlauf der Staffel nachrücken. Dabei sind dann auch die beiden "Köln 50667"-Darsteller Louise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) sowie Ex-"DSDS"-Star Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Ersin (37).

Die Jubiläumsstaffel von "Das Sommerhaus der Stars" startet gleich mit einem Doppelpack im deutschen Fernsehen. Die erste Folge läuft am 16. September um 20:15 Uhr bei RTL. Schon am Mittwoch, dem 17. September, geht es mit Folge zwei zur gleichen Sendezeit weiter.

Auf dem Streamingportal RTL+ steht Folge eins bereits am 9. September zur Verfügung, Folge zwei folgt am 16. September und Folge drei am 17. September. Die frischen Episoden gibt es dann immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.