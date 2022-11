Sofortige Absetzung von "Skate Fever": Promi-Show mit Mross-Ehefrau und Ex-Bachelor fliegt aus Programm

Es sollte der große Wurf werden, doch die Promi-Rollschuh-Show "Skate Fever" zündete überhaupt nicht. Nachdem RTL2 bereits den Primetime-Sendeplatz gestrichen hatte, gibt es nun die Hiobsbotschaft für Promi-Kandidaten wie Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold: Die Sendung wird im TV endgültig gestrichen.

Eine Tanzshow ähnlich wie "Let's Dance" – nur mit Rollschuhen. Mit diesem Konzept hatte sich RTL2 viele Zuschauer erhofft, doch die aktuellen Zahlen zeigen klar: Die Promi-Show "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" ist gefloppt – und wie! Jetzt folgt die bittere Konsequenz.

"Skate Fever": RTL2 zieht die Notbremse

Nur zwei Wochen nach dem Start hatte RTL2 es noch mit einem neuen Sendeplatz versucht. Statt zur Primetime um 20.15 Uhr wurde die prominent besetzte Show samstags um 18 Uhr ausgestrahlt. Doch auch das hat nicht geholfen, denn "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" wird jetzt komplett aus dem TV verbannt.

Schlechte Nachrichten für Anna-Carina Woitschack: RTL2 streicht Promi-Show

Wie der Sender gegenüber dem Branchenmagazin " " bestätigte, wird die Sendung ab sofort nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Bittere Nachrichten für die VIP-Kandidaten wie Anna-Carina Woitschack, Andrej Mangold und Gülcan Kamps, die hart für ihre Performance auf Rollschuhen trainiert hatten.

Die teilnehmenden Promis von "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen". © RTLZWEI/Marc Bremer

Wie kann man die restlichen Folgen von "Skate Fever" sehen?

Doch für Fans von "Skate Fever" gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Die verbleibenden Folgen landen nicht im Giftschrank, sondern werden ab dem kommenden Samstag (5. November) um 18.15 Uhr auf dem Streaming-Anbieter RTL+ im Free-Bereich für 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Miese Quoten trotz reichlich Promi-Power

In den ersten Folgen hatten lediglich knapp 400.000 Zuschauer eingeschaltet, das machte einen Marktanteil von weniger als zwei Prozent in der relevanten Zielgruppe. Nach der Sendeplatz-Verschiebung ging es sogar noch weiter abwärts, denn "Skate Fever" lockte in der letzten TV-Folge nur noch 210.000 Menschen vor den Bildschirm.

RTL2 hatte große Hoffnungen in die Promi-Show gesetzt, 17 VIPs wurden dafür engagiert. Zu den bekanntesten dürften wohl Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, Ex-Bachelor Andrej Mangold, Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann, Moderation Gülcan Kamps und Ex-Fußballer Thorsten Legat zählen. Doch das große Promi-Treffen auf der Rollschuhbahn hat nicht gezündet...