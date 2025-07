Sofía Vergaras Schwester Sandra wird zum "Selling Sunset"-Star

Neuzugang in Staffel neun: Sofía Vergaras Schwester Sandra Vergara wird sich in der Netflix-Serie "Selling Sunset" zu den Star-Maklerinnen gesellen.

Sandra Vergara (36), die Schwester von Schauspielstar Sofía Vergara (53), stößt zur Netflix-Serie "Selling Sunset". . Sandra Vergara wird demnach in der neunten Staffel als Maklerin für die Oppenheim Group tätig sein, "wo neue Gesichter neue Fehden in den Immobilienmarkt von Los Angeles bringen werden". Vergara schreibt in ihren Instagram-Storys nach der Netflix-Ankündigung: "Ich schätze, die Katze ist aus dem Sack."

Die neunte Staffel der Reality-Serie wird die Maklerinnen der "O Group" erneut begleiten, wie sie "um die exklusivsten Angebote kämpfen", so Netflix. Wieder mit dabei sind die Stars der Show Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Emma Hernan, Nicole Young, Alanna Gold, Mary Fitzgerald, Amanza Smith, Bre Tiesi sowie Jason und Brett Oppenheim.

"Unerwartete Wendungen" in Staffel neun

Sandra Vergara kam als Cousine von "Modern Family"-Star Sofía Vergara zur Welt und wurde später von deren Eltern adoptiert. Sie freut sich der Netflix-Mitteilung zufolge bereits auf ihre neue Aufgabe: "Die O Group schien perfekt zu passen: scharf, energiegeladen und voller Menschen, die an der Spitze ihres Spiels stehen." Staffel neun bringe "definitiv einige unerwartete Wendungen", . "Es gibt einige atemberaubende Momente, die man nicht kommen sieht."

Sandra Vergara arbeitet als Model, Schauspielerin, Journalistin und Luxus-Immobilienmaklerin. Sie war bereits in Serien wie "CSI", "Reich und Schön" und "Nip/Tuck" zu sehen. Zu "Selling Sunset" erklärte sie: "Ich hatte schon immer ein Auge für Design und liebe den Umgang mit Menschen - da war die Kombination mit Immobilien einfach naheliegend", erzählt sie. Sie habe "Selling Sunset" gesehen und immer gedacht, dass diese Frauen "unglaublich dynamisch" seien. "Aber jetzt, wo ich mittendrin bin, ist das eine ganz andere Ebene der Aufregung."