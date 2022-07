"Skate Fever - Stars auf Rollschuhen": Diese 16 Promis sind dabei

Neue Show bei RTLzwei: 16 Promis stellen sich ab Herbst den Herausforderungen bei "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen". Mit dabei sind unter anderem Gülcan Kamps und Andrej Mangold.

Ab Herbst ist bei RTLzwei die neue Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" zu sehen. Jetzt hat der Sender die 16 Promis bekannt gegeben, die sich den Choreografien auf Rollschuhen sowie einer erfahrenen und kompetenten Jury stellen werden. Mit dabei sind Moderatorin Gülcan Kamps (39), Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35), Ex-"Bachelorette" Melissa Damilia (26), "Love Island"-Star Adriano Salvaggio und Ex-"GNTM"-Kandidatin Gisele Oppermann (34).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Konkurrenz bekommen sie von Sängerin Anna-Carina Woitschack (29), Stand-up-Komikerin Janina Korn (39), Ex-"Köln 50667"-Star Janine Pink (35), Ex-"GNTM"-Model Klaudia Giez (25), "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (27), "Prince Charming"-Kandidat Manfred Karácsonyi und Sänger Prince Damien (31). Außerdem mit dabei sind Ex-Schwimmer Thomas Rupprath (45), Ex-Profifußballer Thorsten Legat (53), "Love Island"-Star Tobias Wegener (29) und Kunsthändler Walter Lehnertz (55).

Lola Weippert moderiert

In "Skate Fever" treten acht Teams mit jeweils zwei Prominenten in mehreren Sendungen gegeneinander an. Die Stars müssen sich vor den Shows in wochenlangen und intensiven Trainings mit erfahrenen Rollschuh-Coaches vorbereiten. Neben den Choreografien werden außerdem verschiedene Challenges stattfinden, in denen unter anderem Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit gefragt sind. Für jede Sendung wird ein anderes Motto vorgegeben. Lola Weippert (26) moderiert das Format. Ein genaues Ausstrahlungsdatum ist noch nicht bekannt.