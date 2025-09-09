Singles verkuppeln: Dennis und Benni Wolter starten neue Sendung

Dennis und Benni Wolter erhalten eine eigene Datingshow. Ab 19. September wollen die YouTube-Zwillinge jeden Freitag Singles verkuppeln - live im Radio und per Stream.

Dennis und Benni Wolter (34) haben ein neues Format. Die Zwillingsbrüder, die durch ihren YouTube-Kanal "World Wide Wohnzimmer" bekannt wurden, moderieren ab 19. September die neue 1LIVE-Sendung "Liebesalarm - Die Show mit Dennis und Benni Wolter".

Das Konzept der Show basiert auf Live-Dating im Radiostudio. Pro Folge steht ein Single im Mittelpunkt, der sich zwischen zwei Kandidatinnen oder Kandidaten entscheiden kann. Die Besonderheit: Alle Beteiligten tragen während des Dates Augenbinden und sehen sich erst am Ende der Sendung, die von 14 bis 18 Uhr bei 1Live läuft.

Die Sendung wird laut WDR-Mitteilung vom 9. September parallel als TikTok Live und YouTube Live gestreamt, sodass Zuschauer das Geschehen ab 15 Uhr online verfolgen können. Das Publikum sieht die Kandidaten bereits vor deren erster Begegnung und kann den Verlauf der Dates mitverfolgen.

Jeder der beiden Moderatoren bringt einen eigenen Kandidatenvorschlag mit. Die Singles durchlaufen spontane Challenges und Gesprächsrunden, bevor sie ihre Entscheidung treffen. Das Format verzichtet nach eigenen Angaben auf inszenierte TV-Momente und setzt auf authentische Begegnungen. Interessierte Singles können sich über die Website 1live.de oder die 1LIVE App für die Teilnahme bewerben.

Pause für "World Wide Wohnzimmer"

In der Web-Show "World Wide Wohnzimmer" begrüßen die Wolter-Zwillinge seit 2015 Prominente aus verschiedensten Bereichen für Spiele und Gespräche. Die Show begann als YouTube-Format und wurde 2017 von funk übernommen. Mittlerweile läuft "World Wide Wohnzimmer" beim Streaminganbieter Joyn.

Mitte vergangenen August an. "Wir werkeln bereits an neuen Ideen, die das 'WWW'-Universum erweitern werden und bringen lieb gewonnene Rubriken ganz groß raus", erklärten die beiden in einem Statement. "Schon Ende des Jahres gibt's auf ProSieben was zu sehen, also haltet die Äuglein offen!"