"Sing meinen Song": Eko Fresh und Tim Bendzko in Staffel elf dabei

VOX hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen "Sing meinen Song"-Staffel bekannt gegeben. Dieses Mal tauschen Eko Fresh, Tim Bendzko und viele mehr ihre Songs.

Von Rap und Soul bis Pop: Auch in der neuen Staffel der TV-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) sind wieder Musikerinnen und Musiker unterschiedlichster Couleur vertreten. Für die elfte Staffel konnten die Sendungsmacher Juli-Frontfrau Eva Briegel (44) gewinnen sowie Soul-Sängerin Joy Denalane (50), Rapper Eko Fresh (40), Broilers-Frontmann Sammy Amara (44), Pop-Sänger und Schauspieler Emilio (27) sowie Singer-Songwriter Tim Bendzko (38). Das gab der Sender am Donnerstag bekannt.

Nicht nur Gastgeber Oerding freut sich auf Südafrika

Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding (41) führt erneut als Gastgeber durch die stets sehr emotionale Musik-Show. Gedreht wird wieder in Südafrika. Darauf freut sich der Moderator auch schon: "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstlerinnen und Künstler, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren", wird er zitiert, bevor er sich herzlich beim "Sing meinen Song"-Team "für das Vertrauen" bedankt.

"Uhhh yeah. Freu mich sehr!", kommentiert inzwischen auch schon Tim Bendzko in einer Instagram-Story. Joy Denalane schreibt: "Wir kommen!!!" Und Sammy Amara ordnet seine Show-Teilnahme in ein großes Ganzes ein: "Ich freue mich auf ein aufregendes nächstes Jahr. Zum einen werden die Broilers 30 (dreißig!!!) Jahre alt und zum anderen werde ich, getreu dem Motto 'Öfter mal Dinge zum ersten Mal machen' ein paar Sachen ausprobieren und mich hübsch aus der Komfortzone herauswagen. Ein neues und ziemlich spannendes Erlebnis wird für mich die Teilnahme an 'Sing meinen Song' sein. Ich habe große Lust auf neue Erfahrungen und Abenteuer", philosophiert der Düsseldorfer.

Die elfte Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wird im Frühjahr 2024 ausgestrahlt.