"Sing meinen Song": Diese Musiker tauschen in Staffel neun ihre Hits

Im Frühjahr 2022 werden bei VOX wieder Songs getauscht. Wer in der neunten Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf der Bühne steht, hat der Sender jetzt bekannt gegeben.

Die VOX-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht 2022 in die neunte Staffel. Wie bereits in der vergangenen Ausgabe wird auch dieses Mal Johannes Oerding (39) als Gastgeber durch die Sendung führen. "Ich freue mich auf neue Künstler und Künstlerinnen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren!", wird der Sänger in einer Mitteilung zitiert.

Im kommenden Jahr mit dabei sind außerdem Pop-Sänger Clueso (41), Nightwish-Frontfrau Floor Jansen (40), das SDP-Duo Vincent Stein (38) und Dag-Alexis Kopplin (38), Singer-Songwriterin LOTTE (26), Pop- und Soulsänger Kelvin Jones (26, neue Single "Cry A Little Less") sowie Musikerin und Songwriterin ELIF (28). VOX strahlt die neuen Folgen im Frühjahr 2022 aus. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht. Wo die acht Künstler ihre Songs tauschen werden, ist ebenfalls noch unbekannt. Zuletzt fanden die Dreharbeiten erstmals an der Ostsee statt.