Silbereisens "Schlagerbooom Open Air" : Ist Helene Fischer mit dabei?

Erneut gibt es Spekulationen über einen Auftritt von Helene Fischer in einer Show von Florian Silbereisen. Das ist bisher über das "Schlagerbooom Open Air" bekannt.

Florian Silbereisen (43) beendet mit dem "Schlagerbooom Open Air 2025" nach etwa einem halben Jahr seine TV-Showpause. Fans dürfen sich wieder auf viele Hits und ihre prominenten Interpreten freuen. Und vielleicht auch auf einen Überraschungsgast? Das ist über die neue Sendung des Showmasters und Sängers bisher bekannt.

Das "Schlagerbooom Open Air 2025" steht unter dem Motto "Die Berge leuchten!" Die Eurovisionsshow geht im Stadion in Kitzbühel über die Bühne. "Endlich können wir wieder gemeinsam singen und feiern!", freute sich Florian Silbereisen vorab bereits. Der Entertainer verspricht zudem: "Das wird definitiv die TV-Open-Air-Show des Jahres!" Das Erste zeigt die Sendung am 21.06.2025 ab 20:15 Uhr.

Thomas Anders ist dabei

Mit dabei ist dann wohl Thomas Anders (62), verkündete, wo Ex-Modern-Talking-Star Anders zu Gast war. In einem aufgezeichneten Einspieler sagte Silbereisen über seinen Kollegen: "Ich freue mich schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen, spätestens dann beim 'Schlagerbooom Open Air' in Kitzbühel, wenn wir wieder gemeinsam auf der Bühne stehen dürfen." Und auch Anders erklärte, dass er dem Wiedersehen dort entgegenfiebere.

Ein weiterer Gast könnte ebenfalls bereits feststehen. Anfang Mai : "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass DJ Ötzi, aufgrund einer Terminüberschneidung zwischen dem Schlagerstern Willingen und dem Schlagerboom in Kitzbühel seine Teilnahme am Schlagerstern Willingen abgesagt hat." Offiziell bestätigt ist ein Auftritt in Kitzbühel bisher nicht.

Kommt Helene Fischer?

Vor Shows von Florian Silbereisen wird auch immer mal spekuliert, ob seine Ex-Partnerin Helene Fischer (40) auftaucht. Auch dieses Mal gibt es entsprechende Gerüchte. Ganz abwegig sind die Spekulationen sicher nicht, beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" im Dezember erst erschien Fischer als Überraschungsgast. Das ehemalige Schlager-Traumpaar war zudem wenig später gemeinsam in ihrer "Helene Fischer Show" im ZDF zu sehen gewesen.

Silbereisen, der auch als Kapitän Max Parger aus dem "Traumschiff" bekannt ist, hatte im Januar angekündigt, dass für ihn eine kleine Show-Auszeit ansteht. "Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", . "Aber nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer." Nun meldet sich der Moderator sicher in gewohnter Manier mit weiteren Topstars auf der Gästeliste zurück.