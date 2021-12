Sieger bei "The Voice of Germany" 2021: Sebastian Krenz gewinnt die Show

Die Gesangsshow "The Voice of Germany" hat auch 2021 wieder einen Sieger hervorgebracht. Der Gewinner heißt Sebastian Krenz. Sein Coach Johannes Oerding zeigt sich beeindruckt von dem Finale.

Sebastian Krenz (29) ist "The Voice of Germany" 2021. Der Sänger überzeugte bis zum Schluss mit seiner Stimme und gewann am Sonntagabend (19. Dezember) der elften Staffel der ProSiebenSat.1-Musikshow. Coach Johannes Oerding (39), der in dieser Staffel erstmals auf dem roten Stuhl saß, sendete nach dem Sieg des Thüringers auf Instagram eine emotionale Botschaft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Johannes Oerding sendet "tausend Küsse" an "The Voice"-Fans

"Jetzt stehe ich vor euch und kann nur sagen: Danke, danke, danke. Das ist in erster Linie Sebastians Verdienst, ich habe da keine großen Aktien drin", gab sich Oerding nach dem Finale bescheiden. "Am Ende habt ihr angerufen und ihr habt entschieden. Dafür tausend Küsse und ein ganz tiefes und inniges Dankeschön. Ich bin platt und geflasht von eurer Unterstützung." Er müsse den Sieg jetzt erst einmal verarbeiten und "ein Bierchen trinken", so der Sänger weiter. Gugu Zulu (29), Finalistin von Nico Santos (28), wurde am Ende Zweite und Katarina Mihaljevic (21) aus dem Team von Sarah Connor (41) schaffte es als Dritte aufs Treppchen.