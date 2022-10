Sie bricht ihr Schweigen: Doku zeigt Cathy Hummels so privat wie nie

Ein Kamerateam hat Cathy Hummels mehrere Monate lang für die RTLzwei-Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" begleitet. Darin gewährt die Moderatorin tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Auch über Mats Hummels bricht sie offenbar ihr Schweigen.

Cathy Hummels (34) gibt in einer neuen Dokumentation tiefe Einblicke in ihr Privatleben. RTLzwei widmet der Moderatorin, Unternehmerin und Mutter eine eigene Personality-Doku. "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" läuft am 16. November ab 20:15 Uhr im TV.

Hummels hat sich dafür mehrere Monate lang von einem Kamerateam begleiten lassen. Darin bricht sie offenbar auch ihr Schweigen über ihre Beziehung mit Ehemann Mats Hummels (33), wie der Sender vorab ankündigt. Zu den Trennungsschlagzeilen hat sich die 34-Jährige bisher nicht geäußert. In den USA versucht sie sich derweil abseits der deutschen Öffentlichkeit wieder an die Datingwelt heranzutasten.

"Zeit, mit der Vergangenheit aufzuräumen"

Die Moderatorin wolle mit der Doku zeigen, warum sie "mehr ist als die Schlagzeilen-Queen des Boulevards", heißt es in der Ankündigung weiter. "Es ist Zeit, mit der Vergangenheit aufzuräumen und einen Neuanfang zu machen. Dafür bin ich in jeder Hinsicht bereit", so Hummels.

Auch ihr Leben zwischen ihrer Arbeit und der Rolle als Mutter ihres vierjährigen Sohnes Ludwig sowie ihr Umgang mit Depressionen soll in der Doku zu Sprache kommen. Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung am 16. November bei RTLzwei gibt es die Personality-Doku auf RTL+ zu sehen.