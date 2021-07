"Sex and the City"-Spin-off: Sarah Jessica Parker verkündet Drehstart

Das "Sex and the City"-Spin-off "And just like that..." geht in die nächste Phase über: Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker meldet sich direkt vom Set und verkündet den offiziellen Drehstart.

Die Dreharbeiten zum langersehnten "Sex and the City"-Spin-off "And just like that..." haben begonnen. Das hat Sarah Jessica Parker (56) am Freitag (9. Juli) stolz Dazu teilte die Schauspielerin ein Foto, dass lediglich ihren Haaransatz sowie zahlreiche Make-up- und Haarprodukte zeigt. Auch zwei Maskenbildner sind bei ihrer Arbeit zu sehen. "7:15 Uhr morgens in New York City. Hier kommt sie", schreibt Parker.

Auch Kollegin und Co-Star Kristin Davis (56) ließ es sich nicht nehmen, Fans und Follower von der frohen Neuigkeit zu berichten. ebenfalls einen Schnappschuss aus der Maske: "Es hat begonnen."

Wann startet "And just like that..."?

"And just like that..." wird von den drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon (55) mitproduziert. Sie schlüpfen erneut in ihre Rollen als Carrie Bradshaw, Charlotte York und Miranda Hobbes. Kim Cattrall (64) wird hingegen nicht als Samantha Jones zurückkehren. Im Januar dieses Jahres hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um die New Yorkerinnen bekanntgegeben. Sie wird wahrscheinlich ab 2022 auf dem Streamingdienst zu sehen sein.