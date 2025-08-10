Setzt die Segel: Netflix bestätigt dritte Staffel von "One Piece"

Lange bevor die zweite Staffel ihren Weg zu Netflix findet, kündigt der Streamingdienst bereits die Fortsetzung von "One Piece" in Form von Season drei an.

Netflix hat seine Live-Action-Adaption von "One Piece" bereits für eine dritte Staffel verlängert - und das, obwohl die zweite Staffel erst 2026 starten wird. Die Ankündigung erfolgte bei einer jährlichen Feier zu Eiichiro Odas (50) langem Manga-Epos in Tokyo, wie auf Netflix' nachzulesen ist.

Deutlich frühere Verlängerung als beim ersten Mal

Die frühe Verlängerung zeigt das Vertrauen des Streamingdienstes in die Serie: Während die zweite Staffel erst zwei Wochen nach der Premiere 2023 bestätigt wurde, kommt die Bestellung der weiteren Folgen mehrere Monate vor dem Start der zweiten Season. Die Dreharbeiten für Staffel drei sollen zudem noch in diesem Jahr beginnen.

Gleichzeitig gab Netflix bekannt, dass Ian Stokes als neuer Co-Showrunner zu Joe Tracz stoßen wird. Stokes hatte bereits zwei Episoden der ersten Staffel geschrieben und war als Co-Produzent tätig. Damit ersetzt er Matt Owens, der im März aufgrund von zu hoher psychischer Belastung aus dem Projekt ausgeschieden war.

"Die letzten sechs Jahre, in denen ich an der Live-Action-Version von 'One Piece' gearbeitet habe, waren eine lebensverändernde Reise. Ein wahr gewordener Traum. Es war aber auch sehr viel. Deshalb steige ich von der Going Merry ab, um eine Pause einzulegen und mich auf mich selbst und meine mentale Gesundheit zu konzentrieren", .

Neue Abenteuer auf der Grand Line

Passend zur Verlängerungsankündigung veröffentlichte Netflix einen ersten Teaser zur zweiten Staffel "Into the Grand Line". Darin sind Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Piraten auf neuen Abenteuern zu sehen, ebenso wie erste Blicke auf neue Charaktere.

Die zweite Staffel führt die Crew auf die legendäre Grand Line, wie Netflix beschreibt: "Ruffy und die Strohhut-Piraten segeln auf der außergewöhnlichen Grand Line - ein legendärer Meeresabschnitt, wo Gefahr und Wunder an jeder Ecke lauern." Die erste Staffel der Manga-Adaption war 2023 zu einem der größten Netflix-Erfolge geworden.